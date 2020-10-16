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LG優質服務重磅進駐台中　全面佈局北中南智慧生活

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▲▼LG,智慧生活,服務中心,智慧家庭聯網體驗館,台中。（圖／LG提供）

▲LG台中「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」坐落於台中市南屯區東興路三段，盼能帶給消費者更多智慧居家的生活體驗。

圖、文／LG提供

台灣LG電子深耕台灣，致力於為消費者提供美好生活，為提供台灣各地消費者最完整的消費體驗，於15日宣布全台最大LG「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」於台中盛大開幕，期望透過結合居家情境體驗與專業維修服務，帶給中台灣消費者尊榮極致的服務享受。LG先後於台北、高雄設立智慧家庭聯網體驗館，憑藉創新且完善的產品與服務，廣受消費者喜愛；此次台中館的設立，不僅完整LG北中南的智慧生活佈局，更實現LG在地服務的承諾。LG台中「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」坐落於台中市南屯區東興路三段，以一貫的服務熱誠及專業，搭配全方位的實境產品體驗，盼能帶給消費者更多智慧居家的生活體驗。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG秉持Innovation for a Better Life的品牌宗旨，持續傾聽消費者的心聲與需求，從產品研發設計到售後服務，都期許滿足消費者對智慧便利生活的追求。台中服務中心的設立不僅體現LG深耕在地服務的堅持，更完成全台智慧生活的佈局。AIoT是未來趨勢，看好台中成為國際化城市的潛力以及中台灣消費者對高階家電的購買力，期望以同步全球的創新智慧物聯科技及貼心優質的售後服務，為中台灣消費者勾勒全方位智慧家庭的美好生活藍圖，同時帶動中台灣的產業發展。」

獨步全球的卓越物聯網技術　LG ThinQ開創智慧生活的無限可能

LG台中「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」為全台最大的LG服務中心，挑高七米，內部空間寬闊氣派，裝潢與陳列則以木質搭配象牙色調營造高質感氛圍，結合LG創新的智慧家電、筆電及手機等全系列產品，打造貼近實際的居家情境，以「先體驗，再購買」的概念，讓消費者彷彿置身家中，輕鬆體驗全系列產品，盡情感受智慧生活的極致便利。此外，LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館更提供專業完善的產品售後服務與諮詢，各層面服務一站到位。

服務中心空間規劃共包含服務諮詢區、IoT體驗區、全方位衣物護理區、空氣對策解決專家、書房區、過敏原剋星居家清潔區、廚房區等多種產品情境體驗區域。消費者一進入明亮氣派的體驗館，即可至服務台諮詢，感受貼心完善的服務；接著，可到電視IoT區的沙發休息，同時體驗OLED電視呈現的絕美畫質與彷彿親臨現場的影音饗宴；一旁的廚房專區展有深受中台灣消費者喜愛、多功能且擁有時尚外觀的LG InstaViewTM敲敲看門中門冰箱；踏入書房區，則能感受LG gram極致輕薄筆電與LG UltraWideTM顯示螢幕提供的完美清晰視覺。LG持續以消費者需求出發，了解到中台灣消費者在春夏時節於戶外晾衣時有蚊蟲沾黏在衣物上的困擾，特地規劃由TWINWashTM雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機及Styler蒸氣電子衣櫥組成的全方位衣物護理區，透過實際體驗解決消費者困擾；此外，有鑑於消費者對健康訴求的提升，同時，飼養寵物的人口比例越來越高，透過由LG PuriCare™360°空氣清淨機、LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調、LG PuriCareTM變頻除濕機所組成的「空氣對策解決專家」，以及包含LG CordZeroTM WiFi濕拖清潔機器人、LG CordZeroTM A9 K濕拖無線吸塵器的「過敏原剋星居家清潔」，完整展演運用創新技術，輕鬆保持居家空間整潔舒適、清新潔淨的居家生活情境；現場更獨家展示甫於IFA大展推出的LG PuricareTM口罩型空氣清淨機，不僅帶來全新個人專屬的空氣淨化體驗，更守護消費者的健康與衛生。

▲▼LG,智慧生活,服務中心,智慧家庭聯網體驗館,台中。（圖／LG提供）

LG ThinQ APP改版嶄新登場　新增個人化介面、動態圖像式設計　全面加乘便利與智慧

LG為全球智慧家庭領導品牌，以領先業界的LG ThinQ智慧家庭連網技術，結合全系列內建WiFi的智慧家電商品，成就全方位的便捷生活。消費者可直接透過手機的LG ThinQ App或透過2020 LG AI語音滑鼠遙控器，輕鬆啟動、隨時掌控LG智慧家電。此外，LG ThinQ連網技術也支援語音功能，只要對智慧音箱下達指令即可聲控各式智慧家電，輕鬆擁有智慧居家的便利生活。

為迎接AIoT智慧物聯網與5G時代的來臨，並帶給消費者更直覺的使用體驗，LG ThinQ APP迎來全面改版，以「人」為設計概念，開啟畫面以使用者與智慧居家的情境完美呈現，並增設個人化設定，使用者可依據居家空間增設包含客廳、臥室、餐廳等各種房間，並於各房間內自由串聯各種智慧家電，簡潔介面更允許消費者一次檢視所有串聯家電的使用狀態；圖像式介面設計結合動畫式影像，則讓使用上更為直覺好上手；此外，新版LG ThinQ App全面提升連線速度，更領先業界同時支援包含LG ThinQ、Google、Facebook、Apple、Amazon帳號等多元登入方式，提供使用者更便利的智慧串聯，期許讓消費者充分感受最極致、先進的智慧生活體驗。

LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館

地點：LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館（台中市南屯區東興路三段239號）

電話：04-2329-1808

營業時間：週一至週五，上午09：00～下午6：00

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