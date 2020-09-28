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替你過濾髒空氣　LG預告口罩型空氣清淨機即將登台

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▲▼LG口罩型空氣清淨機PuriCare。（圖／記者邱倢芯攝）

▲LG口罩型空氣清淨機PuriCare。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得LG在IFA 2020中所推出的口罩型空氣清淨機PuriCare嗎？官方今（28）日預告，這款口罩型空氣清淨機近期有機會登台；只不過，PuriCare的定價，以及確切開賣日期目前都尚未定案。

根據官方先前所釋出的資訊顯示，PuriCare電池容量820mAh。在普通模式下可連續使用8小時，可應付一天的外出使用需求，但如果使用者到了空氣特別髒的區域，也可開啟強度清淨模式，不過若是開啟較強的空氣清淨模式，那麼續航力就會剩下2小時。

且PuriCare不僅僅只是一個普通的「空氣清淨機」，其內建了呼吸感測裝置，會根據使用者的呼吸狀況來調配風力轉速，配戴時並不會產生一般口罩會有的悶熱感。

▼PuriCare內裡採用矽膠材質。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG口罩型空氣清淨機PuriCare。（圖／記者邱倢芯攝）

PuriCare口罩內裡採用矽膠材質，讓使用者更容易清潔；且耳繩鬆緊也可隨著需求而調整。另外，PuriCare也提供了UV殺菌充電殼。

▲▼LG口罩型空氣清淨機PuriCare。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG口罩型空氣清淨機PuriCare提供UV殺菌充電殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG口罩型空氣清淨機PuriCare。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，PuriCare預計於10月在台上市，只不過確切的上市日期與價格資訊目前官方尚未有定案。

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