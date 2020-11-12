黃珊珊力挺「秒買100碗」：請民眾一起吃　牛肉麵業者回應了

記者趙蔡州／綜合報導

行政院發言人丁怡銘12日公開指稱，台北皇家傳承牛肉麵使用「萊牛」，不料馬上被業者拿出檢驗報告打臉。台北市副市長黃珊珊12日晚間帶領市府多名主管前往該店用餐，當場自掏腰包訂下100碗牛肉麵，給予每日來店的前20名顧客，希望能幫助店家找回流失的顧客。

丁怡銘公開指稱皇家傳承牛肉麵使用「萊牛」，皇家傳承牛肉麵12日下午立刻拿出檢驗報告打臉、要求行政院道歉，消息曝光後立刻引發社會熱議。黃珊珊事後除了在店家粉絲團留言，寫下「他們可以攻擊我，但不應該傷害你們，抱歉讓你們受累了。」

▲黃珊珊12日晚間帶領市府人員前往用餐，自掏腰包訂下100碗牛肉麵。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵臉書）

黃珊珊12日晚間也帶領市府多名主管前往用餐，並且現場自掏腰包訂下100碗牛肉麵，給予每日來店的前20名顧客，希望能幫助店家找回流失的顧客，對於自己而害到店家也很不好意思，最後也強調任何的公共政策，可以從任何角度切入討論，卻不該用國家力量傷害一般商家。

皇家傳承牛肉麵事後在臉書感謝黃珊珊與各局處長官，也透露副市長特別自掏腰包，交代每日招待20碗「麻辣藤椒牛肉麵」給來新海店的民眾享用，皇家傳承負責人決定每日再加碼10碗，「每日來店前30名，每人招待一碗『麻辣藤椒牛肉麵』，限定內用。」

▲丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

皇家傳承創辦人陳世楨表示，事件發生後網路訂單掉了三分之一，但實體來店用餐的客人都很支持他們，他們開店至今已經有28年，自己的母親也是廚師，「我媽媽都說，一定要做出自己都敢吃的東西才賣給別人，而且牛肉都有檢驗報告，零檢出他才會採用的牛肉。」