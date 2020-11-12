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石門「富基魚市」推3重好康　單筆消費滿3000送4隻萬里蟹

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▲石門「富基魚市」推3重好康優惠 水攤消費滿3000元送4隻萬里蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲石門「富基魚市」推3重好康，單筆消費滿3000送4隻萬里蟹。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區「富基漁港」為北海岸最重要的漁港之一，也是萬里蟹的故鄉，尤其現在正值萬里蟹最鮮美的時節，是許多饕客大啖海鮮的首選，富基漁市水攤單筆消費滿3000元送4隻萬里蟹活動，一直持續到年底，歡迎民眾趁休市前來漁市品嚐、採購各式各樣的新鮮漁貨。

▲石門「富基魚市」推3重好康優惠 水攤消費滿3000元送4隻萬里蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲A18.A19春來活海鮮水攤。

漁業處表示，富基漁港位於新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，民眾來北海岸一遊，可到著名的富基漁市參觀消費，墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產，提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海產的好去處。漁港內姊妹海景餐廳、兄弟海產、味味海鮮餐廳、張專業生魚片等餐廳，提供精緻的美食與專業的料理服務。

如何挑選肉質較飽滿的萬里蟹A18.A19春來活海鮮水攤江玉琴說，民眾親自挑選一隻螃蟹，再把螃蟹翻過來按壓螃蟹腹部，手按壓感覺硬硬的，代表螃蟹肉質飽滿，若是蟹殼軟軟的，就是剛脫殼不久；今年螃蟹不論體型大小，肉質都還不錯。

▲石門「富基魚市」推3重好康優惠 水攤消費滿3000元送4隻萬里蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲A27.A28小萍小珮活海鮮水攤。

富基漁市為吸引觀光客前來及迎接萬里蟹季，漁市攤商聯合辦理一系列促銷活動，包含有：1.使用振興劵消費，滿1000元即送100元等值商品，滿2000送200元；2.萬里蟹買十送一（同品種買大送大，買小送小）；3.水攤單筆消費滿3000元送4隻萬里蟹，活動一直持續到年底，想撿便宜的民眾可千萬不要錯過這次的萬里蟹季促銷。

新北市漁業處長張麗珍表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，各種從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有，攤商們也都為迎接今年萬里蟹季推出一系列促銷活動，歡迎民眾闔家大小到富基漁市購買或享用在地尚青的萬里蟹及各式生猛海產，同時暢遊飽覽北海岸綺麗的風光。

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▲石門「富基魚市」推3重好康優惠 水攤消費滿3000元送4隻萬里蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲A8兄弟活海鮮水攤。

▲石門「富基魚市」推3重好康優惠 水攤消費滿3000元送4隻萬里蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲A11.A12基福活海鮮水攤。

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天 富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼A18.A19春來活海鮮水攤江玉琴教您如何挑選肉質比較飽滿的螃蟹。

▲ 石門「富基魚市」秋季感恩回饋 消費滿3000元抽龍蝦、石斑。（圖／記者郭世賢攝）

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