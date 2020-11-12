▲新北三和國小附幼歡樂帶動唱，六股里銀髮長者心花朵朵開。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

誰說幼兒園的孩子只能被照顧，沒有能力服務他人？新北市金山區三和國小附設幼兒園中大班學生，於12日參加金山區六股里銀髮俱樂部老人共餐活動，透過閩南語歌曲「心花開」的可愛帶動唱，讓現場歡樂指數瞬間爆表，讓生活都是心花開，健康長壽。

幼兒園主任周書萍表示，三和國小所在社區長者頗多，自從聽聞里長們積極成立銀髮俱樂部提供長者共餐、運動、玩桌遊等服務後，讓孩子走進社區，與阿公阿嬤互動，逗得阿公阿嬤歡笑一整天。

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▲讓孩子走進社區，與阿公阿嬤互動，逗得阿公阿嬤歡笑一整天。

同時也讓孩子在活動的過程中，與長者實際互動，學習如何關懷長者，如何與長者相處，從中孕育一顆溫柔的心，懂得在長輩需要關懷與協助的時候，付諸行動，讓長輩們的生活健康長壽，享受美好生活。

大班高正宇說，平常都是阿公阿嬤照顧我，想不到今天換我帶著好多阿公阿嬤一起跳舞，我覺得自己的表現還不錯，很帥，回家後我也要帶著我的阿公阿嬤一起跳，他們應該會嚇一跳。

▲大班雙胞胎姊妹許佳軒、許佳芸說，阿公阿嬤都很認真的跟著我們一起跳。

大班雙胞胎姊妹許佳軒、許佳芸說，自從我們開始練習以後，阿公阿嬤也知道我們要表演，就一直說著今天一定要來參加老人共餐活動，表演時，我們有偷偷看阿公阿嬤，他們很認真的跟著我們一起跳，一起唱歌，而且一直笑，真好玩。

三和國小校長陳紹賓表示，新北市老年人口每年約以3萬人的速度增加，學校教育應該要讓孩子理解到高齡社會已正式到來，並將品德教育、健康促進、服務學習等內涵加以整合，提供孩子接觸、服務長者的機會，一來協助孩子透過與長者的真實互動，表現出適當的態度與行為；二來增進孩子對於長者生活習慣的理解，提供孩子未來職涯試探的多元選擇。

▲孩子透過與長者的真實互動，表現出適當的態度與行為。

陳紹賓說，今天我們特別安排幼兒園中大班的孩子參加金山區六股里銀髮俱樂部的老人共餐活動，希望透過孩子們可愛帶動唱的無敵可愛身影與歌聲，讓我們的阿公阿嬤跟著孩子一起開心的跳舞、歌唱，協助區公所及里長有效推動銀髮俱樂部的長者健康促進活動，讓偏區長輩能夠健康生活，在地樂活。

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