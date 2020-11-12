勿露燃稻草與雜草　空品不良違者最高加重3.3倍罰鍰

▲台南市環保局指出，現為秋冬空品不良季節，違反者將加重處分，最高可加重3.3倍罰鍰，農友們勿心存僥倖，請共同維護空氣品質，避免荷包失血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

二期稻作10月底起陸續收割，近來稻田露天燃燒情形已大幅減少，但仍有少數農民便宜行事而遭舉檢，台南市環保局指出，現為秋冬空品不良季節，違反者將加重處分，最高可加重3.3倍罰鍰，農友們勿心存僥倖，請共同維護空氣品質，避免荷包失血。

環保局說，已在容易發生露天燃燒區域增加人力巡查，也使用無人機空拍查核、追蹤，並搭配已布建的微型感測器，積極稽查空污。現今處理稻草方式多元，包括將稻草切碎就地掩埋，以增加土壤有機質含量，也可使用含分解菌在內的有機質肥料以加速稻草分解等。再加上稽查、宣導奏效，露天燃燒情形明顯下降。環保局資料統計，108年疑似稻草露燃陳情共190件，告發5件；109年截至9月疑似稻草露燃陳情共78件，告發6件。

市長黃偉哲表示，地球資源有限，請市民們養成循環、環保、永續的生活方式，無論是稻草、雜草枯枝葉都是很好的肥料有機質，翻耕入土、掩埋，讓可利用的資源循環再利用，不僅達到環境永續也兼顧空氣品質，可謂一舉數得，請不要再為了自已方便露天燃燒。

環保局局長謝世傑說，在單純人力稽查的年代，追查露天燃燒稻草較不易，現在科技發達，無人機、微感測器都能做更大範圍追蹤、零死角監測。空品不良季（10月至翌年3月）依裁處罰準則加重裁處項目為夜間、假日及秋冬季大氣擴散條件不佳之時段，一經查獲將依違反空氣污染防制法加重處分，依法由新台幣1200元最高調整處3960元以上10萬元以下罰鍰。

環保局指出，大面積燃燒稻草情形已不多見，多是小規模、短時間的燃燒，或是田埂間拔除的雜草等，既使如此，仍會產生不利空氣品質的煙霧、異味，也引來陳情。市民朋友如發現露天燃燒，請撥打0800-066666或1999免費陳情電話，環保局會立即派員前往稽查處理。

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