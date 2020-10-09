活化再利用！興大讓廢材重生　稻草、花生殼、麥桿變環保板材

▲竹木混合板。（圖／中興大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

中興大學森林學系特聘教授王升陽所領導的研究團隊，合成以樹皮為原料之無游離甲醛單寧膠，並製做林產廢料為原料製之複合版材，研究成果「無游離甲醛單寧膠的性能及其製造的定向竹板機械強度」已於近日發表於材料科學領域權威期刊Holzforschung。

隨著環保意識抬頭，資源回收作業已受到各國高度重視，有關生物質廢料的回收再利用，可有助於改善溫室效應及提升天然資源之永續利用。王升陽指出，國內木質纖維廢料主要包括農業的稻草、花生殼、麥桿、蔗渣及竹木加工廢料等，目前的處理方式多為直接掩埋或焚化處理，若能將這些生物質廢料進行回收再利用，將可減少溫室氣體的產生之外，亦可有效地全面再利用這些木質纖維材料。

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王升陽說明，國內人工林疏伐木多為中小直徑的原木，利用25至30年生針葉樹疏伐木加工製作成各式木製品，由原木製材利用率介於30至40%可知製材的過程中將產生60至70%的邊皮材加工廢料，若將這些木質纖維加工廢料僅以價格低廉的木屑型態應用於林道、庭園及田間等鋪設材料或燃燒處理，實未能完全善用這些寶貴的木質纖維材料資源。

王升陽表示，研究團隊利用相思樹樹皮的萃取物取代化石原料酚單元來合成出安全無游離甲醛的膠合劑，並收集加工現場取得製材所產生的邊皮材及桂竹廢材，透過簡單的機械加工及化學處理，再依不同的成板組合方式熱壓成板材後，除了利用超音波檢測方式評估不同組合型式之竹木混合板材之各項物理及力學性質之外，亦探討不同竹木混合板材之非破壞檢測特性、比強度、螺釘保持力及尺寸安定性等性質。

研究結果顯示，所製成的竹木混合板材與中密度纖維板或粒片板的層板結構特性相近，並具有較佳的抗壓縮性能。此研究將生物質的廢棄材料若能結合循環經濟模式，將這些竹木廢料進行「資源→產品→廢棄物→再生利用」的循環過程，將少量的資源消耗和環境成本結合，將可創造出最大的經濟及社會效益。