　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

潑屎哥屠宰場挖整桶雞屎＋雜草　偷襲「保護傘」變裝搭小黃逃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

北市知名餐廳在16日中午時分，遭1名黑衣男子手提裝滿雞屎的水桶闖入，男子朝店內潑灑後逃逸，男子逃往附近溫州路巷弄內繞了10分鐘後變裝，並將桶子藏起來，最後搭小黃返回汐止住處。

警方調查，25歲的莫姓男子，在16日中午12時許，持裝滿穢物的水桶前往北市大安區新生南路三段一家「保護傘」餐廳，一進去就朝店內廚房潑灑，還波及1名店員，得逞後隨即提著水桶逃逸。

▲▼屎潑保護傘。（圖／記者邱中岳攝）

▲男子不滿害吃壞肚子朝餐廳潑屎，但警方仍對說法存疑。（圖／記者邱中岳攝）

其他店員發現後隨即尾隨追趕，最後仍被莫男逃逸成功，警方追查，莫男從汐止搭小黃到新生南路三段下車，在附近巷弄內徘徊多時，最後潑雞屎成功後，又往溫州街方向逃逸。

莫姓嫌犯先跑往溫州街的巷弄內，並將裝雞屎的水桶藏好還變裝，把原本長袖的帽T以及長褲脫掉，換成短袖的衣、褲，在附近繞了10多分鐘後跳上小黃離開。

▲▼潑屎男子被警方上銬遭帶回警局。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲莫嫌潑完屎後還將桶子藏好變裝，最後在巷弄內繞行10分鐘後逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在17日凌晨在莫男位於汐止的住家逮人，男子初步表示，因為15日到餐廳吃飯，造成肚子疼痛所以才會到屠宰場「挖雞屎」，並混合沙土以及野草到店家潑灑。

但警方對莫男說法仍存疑，將等店家開門後才會配合調閱監視器確認莫男說詞。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

「保護傘」潑屎男曝光！黑帽T戴口罩「無差別狂灑」　警方動手了

屎潑「保護傘」！帽T男被逮辯：吃了拉肚子...警認鬼扯追藏鏡人

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
帶小鬼生前3最愛祭拜　親妹曝合照：你一直沒來看我..峮峮現身
快訊／埔里男居家檢疫8天猝逝　採檢結果出爐
國軍渣中尉「劈腿女下士」　甜蜜照流出！扮母傳LINE騙妻墮胎
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山區豪雨！宜51線坍方「落石、樹枝掉滿地」　雙向封路搶通

為了保護用路人！小黃司機「昏迷前極力閃避前車」　撞上檳榔攤身亡

貨車催油門「一路拖行員警」…遭開槍仍不停車！竟還張口猛咬警察

潑屎哥屠宰場挖整桶雞屎＋雜草　偷襲「保護傘」變裝搭小黃逃

正義哥帥氣壓制色胚！上班族超商偷拍女高中生裙底...辯「舒壓」

台九丁線39.5K坍塌…粉鳥林便道損壞！影響通行　警消火速排除

快訊／剛從大陸返台！埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

R22之亂台東也有！直昇機違法滿天飛檢警查扣...玩家25萬交保

潑屎男落網影像曝！攻擊「保護傘」被逮...態度從容有備而來

警察原民日！狩獵舞撼人心　攀岩射箭神技亮眼...魅力吸睛

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

山區豪雨！宜51線坍方「落石、樹枝掉滿地」　雙向封路搶通

為了保護用路人！小黃司機「昏迷前極力閃避前車」　撞上檳榔攤身亡

貨車催油門「一路拖行員警」…遭開槍仍不停車！竟還張口猛咬警察

潑屎哥屠宰場挖整桶雞屎＋雜草　偷襲「保護傘」變裝搭小黃逃

正義哥帥氣壓制色胚！上班族超商偷拍女高中生裙底...辯「舒壓」

台九丁線39.5K坍塌…粉鳥林便道損壞！影響通行　警消火速排除

快訊／剛從大陸返台！埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

R22之亂台東也有！直昇機違法滿天飛檢警查扣...玩家25萬交保

潑屎男落網影像曝！攻擊「保護傘」被逮...態度從容有備而來

警察原民日！狩獵舞撼人心　攀岩射箭神技亮眼...魅力吸睛

BLACKPINK上《認識的哥哥》貴氣逼人！把Chanel襯衫、Celine外套當校服穿

港湖女神歡慶40歲生日！　高嘉瑜笑：終於有參選總統的資格了

左撇子被硬改右手！專家憂「恐有3大後遺症」：從小要克服很多難題

鄰居不關大門危險度UP　過來人推：花點錢裝「它」..會自己帶上

「男友要有大GG」天燈妹曬近照！　挺美胸打拳擊…網全暈了：排隊當沙包

山區豪雨！宜51線坍方「落石、樹枝掉滿地」　雙向封路搶通

史奈爾飆罵：他X的有事嗎？　「五局賽揚」不爽被提前換下

擋出入口嗆「叫拖吊啊需要我教？」　善心妹一句話嗆爆車主

全民運滑輪溜冰競速決賽　屏東黃玉霖高雄陳映竹雙破全國

基層里長爆「國慶前疫苗數量就不夠」　國民黨：陳時中向國人道歉

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

社會熱門新聞

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

國軍渣中尉「劈腿女下士」　騙未婚妻墮胎

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

王永慶女婿移送北檢　大眾集團涉詐32億

北捷上外套掛手摸胸部　羅東博愛伍姓醫師被停職

即／台南新市瓦斯管挖斷爆炸！　2工人受傷

王永慶女婿交保500萬　涉涉假交易詐32億

復健醫師2度襲胸！將停職送身心科治療

獨居女死在家6年無人知　毛孩相伴黃泉路

起底幹譙騎士黑歷史！5年前私刑踹斷後照鏡

更多熱門

相關新聞

潑屎男落網影像曝！攻擊「保護傘」被逮態度從容

潑屎男落網影像曝！攻擊「保護傘」被逮態度從容

香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐在台開設的「保護傘」餐廳，16日中午遭一名黑衣人潑糞，不僅廚具、店內擺設遭殃，就連員工都遭波及。對此，稍早嫌犯落網被上銬畫面也隨之曝光。

提雞屎桶狂潑「保護傘」！帽T男被逮：吃了拉肚子

提雞屎桶狂潑「保護傘」！帽T男被逮：吃了拉肚子

即／「保護傘」餐廳潑糞嫌犯　凌晨落網

即／「保護傘」餐廳潑糞嫌犯　凌晨落網

「保護傘」店長　宣布20日重新開幕

「保護傘」店長　宣布20日重新開幕

挺港餐廳遭潑糞　陸委會譴責

挺港餐廳遭潑糞　陸委會譴責

關鍵字：

潑屎雞屎雜草保護傘

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

飯後吃B群！竟遭醫學系好友嗆沒常識

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

熊熊凌晨「正面開戰酸民」！

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

長髮妹上空曬衣網瘋傳！真相曝光

降5900元！好市多i11 128G不到21K

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

林哲瑄影帝級守備　大聯盟撰文報導

前夫帶新歡回家！吃醋妻下毒看他慘死

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面