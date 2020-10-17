潑屎哥屠宰場挖整桶雞屎＋雜草　偷襲「保護傘」變裝搭小黃逃

記者邱中岳／台北報導

北市知名餐廳在16日中午時分，遭1名黑衣男子手提裝滿雞屎的水桶闖入，男子朝店內潑灑後逃逸，男子逃往附近溫州路巷弄內繞了10分鐘後變裝，並將桶子藏起來，最後搭小黃返回汐止住處。

警方調查，25歲的莫姓男子，在16日中午12時許，持裝滿穢物的水桶前往北市大安區新生南路三段一家「保護傘」餐廳，一進去就朝店內廚房潑灑，還波及1名店員，得逞後隨即提著水桶逃逸。

▲男子不滿害吃壞肚子朝餐廳潑屎，但警方仍對說法存疑。（圖／記者邱中岳攝）

其他店員發現後隨即尾隨追趕，最後仍被莫男逃逸成功，警方追查，莫男從汐止搭小黃到新生南路三段下車，在附近巷弄內徘徊多時，最後潑雞屎成功後，又往溫州街方向逃逸。

莫姓嫌犯先跑往溫州街的巷弄內，並將裝雞屎的水桶藏好還變裝，把原本長袖的帽T以及長褲脫掉，換成短袖的衣、褲，在附近繞了10多分鐘後跳上小黃離開。

▲莫嫌潑完屎後還將桶子藏好變裝，最後在巷弄內繞行10分鐘後逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在17日凌晨在莫男位於汐止的住家逮人，男子初步表示，因為15日到餐廳吃飯，造成肚子疼痛所以才會到屠宰場「挖雞屎」，並混合沙土以及野草到店家潑灑。

但警方對莫男說法仍存疑，將等店家開門後才會配合調閱監視器確認莫男說詞。

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