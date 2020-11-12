朱立倫親赴皇家傳承牛肉麵：不該用國家機器修理民間店家！





▲朱立倫親赴皇家傳承牛肉麵力挺。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫12日晚間親自到板橋皇家傳承吃牛肉麵表示力挺，他受訪表示，他感到非常驚訝，今天為了政治問題，怎麼可以用國家機器打一個民間小吃店，尤其該店還獲得多次冠軍，更是新北之光，要求行政院長蘇貞昌道歉。

朱立倫表示，今天不是單一店家被攻擊，而是所有牛肉麵業者都受到波及與傷害，大家可以就食安問題做政策討論，但是行政院絕對不可用國家機器修理民間店家，朱立倫喊話「陳老闆很堅強，我們全力力挺，在地議員也支持在地好店家！」

朱立倫說，他過去擔任市長時，與陳老闆見過很多次面，這些得獎廠商非常注意食安與健康，早就多次檢驗，確認零檢出、安全無虞。國民黨多次強調，台灣是返萊豬不是反美豬，美國豬肉早就進口10幾年，但是一定是零檢出、零瘦肉精，行政院不要搞混了。

針對行政院的失言引發風波，朱立倫表示，製造假消息、錯誤消息打店家是非常不應該的，蘇貞昌過去也是台北縣的大家長，他也應該代表行政院出面道歉，造成小店家的傷害。

位於新北市板橋的台北市牛肉麵節的冠軍「皇家傳承牛肉麵」被行政院發言人丁怡銘點名使用萊克多巴胺牛肉，行政院已經道歉，但店家名聲已受到影響。

台北市長柯文哲12日上午親赴行政院呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，然而行政院發言人丁怡銘卻親自點名台北市牛肉麵節的冠軍用萊牛。受到波及的牛肉麵店家皇家傳承、牛將軍在12日下午強調，他們的肉品對萊克多巴胺都是零檢出，且都是合法牛肉，要求行政院道歉，否則未來會動員牛肉麵業者做宣示，也會依循法律途徑。

面對被丁怡銘點名用萊牛，牛肉麵協會12日下午與牛肉麵節冠軍店家的皇家傳承、牛將軍負責人紛紛抵達台北市議會，向行政院提出抗議，要求行政院道歉。