基隆「台版威尼斯」光雕秀美呆　24H不斷電行程玩透透

▲基隆上月中舉辦「海派浪漫」夜間光雕展演。（圖／基隆市府提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

基隆市政府今年10月舉辦「海派浪漫 24 hours Non- Stop」活動，於10月17日到25日連續9天於「台版威尼斯」之稱的正濱漁港，舉辦「海派浪漫」夜間光雕展演，讓民眾大為驚豔。對此，基隆市政府也規畫出三種深度示範遊程路線，讓大家能夠從早玩到晚，24小時不斷電。

基隆市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，這次活動以「海派浪漫 24 hours Non- Stop」為策劃主軸，將基隆分為白天「海派基隆」與夜晚「浪漫基隆」。海派基隆是基隆港口城市的澎湃氣魄，依山傍海的天然優勢造就壯遊者們帥氣出航的模樣，展現海港「飄撇」氣味。浪漫基隆是夜深人靜的都市小探險，豐富文化肌理隱藏在巷弄中，夜晚溫柔鼓譟著漫遊者在街頭舞動，映照著都市製造的浪漫。

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基隆市政府規畫出的24小時不斷電行程，從早到晚都有驚喜，用「周家蔥油餅」當做早餐開啟活力的一天，接著來到打卡熱點「正濱漁港色彩屋」感受在地漁港的異國風情，再轉往「望海藍帶」騎自行車一邊欣賞無敵海景一邊吹著徐徐海風，一路向上騎至「潮境公園」遠眺有著台灣龍珠之稱的「基隆嶼」，等待美麗的夕陽與夜光熠熠的九份山城。

到了晚上，民眾可到美食集散地之一的「廟口夜市」走走逛逛，享用道地美食，完餐後還可散步至「虎仔山步道」欣賞基隆市區的夜景並短暫歇息，再到「Bar」小酌一下補充精力，晚點可前往基隆最有名的凌晨漁市「崁仔頂」朝聖！曾姿雯還說，入夜的基隆可是有一大群人遲遲不肯入眠，駐足在住宅區的店面排隊，只為了買到一碗鮮甜的「清魚湯」，藉由魚湯細細品嚐黎明的到來，然後前往「阿拉寶灣（和平島公園內）」迎接第一道曙光。

另外，基隆市政府規劃「海派浪漫 24小時Non-Stop不斷電玩基隆」三種深度示範遊程路線，第一條路線白天的「山海冒險，極限基隆探索隊一日遊」，在海上探索基隆的風貌；第二條路線夜晚的「都會文青，夜訪海港人慢靈魂的私房景點」，品味港都的鮮味與活力；第三條路線零時的「悠活基隆，漫漫基隆山海間」享受入夜至凌晨，基隆最迷人的時刻。民眾可透過各大電商購買相關行程票券。