外籍漁工貴重物品無處放！　漁業署承諾「陸地上設置保管櫃」

▲張致盛（中）和船員一起品嚐家鄉美食。（圖／漁業署提供）



記者許展溢／台北報導

漁業署今（10日）和基隆市政府及基隆區漁會等單位，在基隆八斗子漁港辦理「關懷外籍船員暨政令宣導」園遊會活動，邀請離鄉背景的外籍船員們一同參與，讓他們有機會回味家鄉美食。漁業署也承諾，未來將在陸地上設置保管櫃，讓船員們可以好好保存貴重物品。

漁業署說明，外籍船員從異鄉到我國工作，常常因為文化、語言上的隔閡，加上並不諳我國的法令，因此為使外籍船員了解自身權益，同時品嚐家鄉美食互相交流，才特別舉辦此次活動。今現場在穆斯林教精神導師引導現場外籍船員進行祈福下展開序幕，外籍船員即興表演，伴隨著熟悉喜愛的音樂，場面十分熱絡，每個人臉上綻放著彷彿回到家鄉般的喜悅。

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▲現場在穆斯林教精神導師引導現場外籍船員進行祈福下展開序幕。（圖／漁業署提供）



漁業署代理署長張致盛也和外籍船員們一起祈禱，品嚐船員家鄉味美食。張致盛表示，船員反映出海時護照及貴重物品沒有地方可以安全放置，建議能在陸地上設置保管櫃，承諾會請漁會尋找合適安全地點後就馬上設置。

漁業署強調，外籍船員為台灣漁業不可缺少的一環，也是良好的工作伙伴，政府將持續滾動式檢討法規及相關措施，以完善外籍船員權益保障，未來將持續關懷來台工作的外籍船員，持續提升外籍船員工作及生活品質。