國慶晚會今晚基隆登場　入場記得戴口罩、677名警力加強維安

▲國慶晚會首度移師基隆舉辦。（圖／翻攝網頁）



記者蔡文鈴／綜合報導

2020年「民主台灣‧自信前行」國慶晚會首度移師基隆舉辦，9日晚上5點30分在基隆港西4號碼頭登場，總統蔡英文、立法院長游錫堃將蒞臨現場，警方預估將有1萬2千人參加，已安排677名警力加強維安。由於正值防疫期間，基隆市府呼籲參加民眾晚會的民眾記得戴口罩。

國慶晚會晚間登場，邀請玖壹壹、滅火器、王宏恩、優人神鼓等13組藝人及表演團體接力演出，並從下午1點開始，在港西街西二倉庫後線、陽明海洋文化藝術館廣場有市集擺攤，逾60攤囊括吃喝玩樂買攤位。

首度舉辦國慶晚會的基隆市府放送驚喜，與國民老牌零食「可樂果」合作，推出限量6千6百包的「台灣頭限定版可樂果」，要在國慶晚會現場，免費發送給一同進場共襄盛舉的全國民眾當伴手禮，無法到場的民眾可參加文化局臉書抽獎，就有機會獲得限定版可樂果。

由於國慶晚會的門票過於搶手，在全市各區公所開放索票後便被「秒殺」，為回應許多向隅市民的需求，市府特別在9日當天下午5時於現場服務台開放索票，但領取入場門票後，必須等到晚間8時後才能入場。

▼國慶晚會注意事項。（圖／翻攝林右昌臉書）



基隆市府提醒，防疫期間進入會場一律必須配戴口罩，另外會場入口將有安檢關卡，請民眾不要攜帶超過50公分以上提包、長柄狀物（如腳架、自拍棒、望遠鏡、長柄雨傘等）等違禁品。

基隆市府呼籲，會場附近停車空間有限，請民眾多搭乘大眾交通工具或是接駁專車前往會場。搭乘台鐵者，在基隆車站下車後，從北站出口，沿港西街步行約三分鐘可到，而從南站出口，沿中山一路經港西街，步行約十分鐘可到會場；搭基隆市區公車，可於公車總站下車，步行前往約六分鐘到達。

下午4點至晚間10點晚會周邊實施交通管制，港西街（中山一路民治平交道口至港西街公車總站），禁止一般車輛進入及路邊停車；中山二路36巷以北，黃線開放路邊停車，人行道開放單排機車停放；中山一路海側（基隆車站北站至民治平交道），停車格取消。

▼市府呼籲民眾以搭乘大眾運輸工具前往國慶晚會現場。（圖／基隆市政府提供）



▼國慶晚會9日在基隆港西4碼頭登場 市府籲請民眾戴口罩勿帶違禁品。（圖／基隆市政府提供）



▲2020年國慶晚會將於9日晚上5時30分在基隆港西4號碼頭登場。（圖／基隆市政府提供）