基隆市府爆「快速單」貪瀆案　罕見動員3名主任檢察官！1聲押20交保

▲ 基隆市府爆「快速單」貪瀆案，歷年罕見動員3名主任檢察官...1聲押20相關人交保。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署指揮桃園市調查處人員，偵辦基隆市政府都市發展處黃某「快速單」貪瀆案，經長時間蒐證，28日兵分多路搜索、約談涉案承辦人、跑照業者、建設公司員工及相關證人，經檢察官漏夜偵訊，黃姓承辦人涉收賄及財產來源不明罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，29日上午向法院聲請羈押，其餘涉案人員交保。

本案係由基隆地檢署主任檢察官謝雨青、陳彥章、張友寧及檢察官何治蕙、翁健剛、林姿妤共同指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦，28日共計搜索基隆市、臺北市、新北市、桃園市等地建設公司、跑照業者辦公室及相關涉嫌人住所共20處，查獲相關行賄帳冊資料，並同步約談涉案承辦人、跑照業者、建設公司員工及相關證人共21人到案，由前述3名主任檢察官及3名檢察官漏夜偵訊，動員之大，歷年來罕見。

經調查基隆市政府都市發展處建築管理科審照黃姓承辦人，利用建商成本壓力急於及早取得使用執照心態，藉審照及現場勘驗機會，建商現場行賄減少審查時間， 向收即業界所謂「快速單」費用，嚴重違反官箴，涉嫌違反貪汙治罪條例。

黃姓犯嫌因涉嫌收賄及財產來源不明罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，於今日上午向法院聲請羈押，將於29日下午2點召開聲押庭，其餘涉案之建設公司員工及跑照業者，分別以3萬至50萬元不等金額交保。

「美麗最大的祕密」