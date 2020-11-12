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【廣編】韓國想見你！大邱、務安台北快閃趴＆網路活動玩很大

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▲▼韓國,大邱,務安,台北,快閃,抽獎。（圖／啟示廣告有限公司提供）

▲韓國觀光公社台北支社「韓國想見你」系列活動又一波，11月將以大邱、務安二城市為主題，推出快閃趴和網路活動。圖為全羅南道順天樂安邑城。

圖、文／韓國觀光公社台北支社提供

韓國觀光公社台北支社「韓國想見你」系列活動又一波，11月將以大邱、務安二城市為主題，推出快閃趴和網路活動。即日起至12月3日前，只要到活動網站參加闖關遊戲或填寫問券的消費者，都有機會參加抽獎拿掃地機器人、藍芽耳機、咖啡券等808項好禮。更棒的是，韓國觀光公社帶領大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處、大韓航空、韓亞航空、真航空、德威航空、濟州航空等，共同舉辦大邱･務安台北快閃趴活動。台北場活動時間為11月14、15日，從13：00～20：00在台北西門町紅樓北廣場舉行。

台北場快閃趴活動現場將介紹如何利用大邱、務安機場順遊大邱廣域市＆慶尚北道、暢遊光州廣域市＆全羅南道，為疫後的韓國之旅預先準備。民眾還可體驗換穿韓服，與大邱、務安知名景點拍照打卡；也可憑活動入口登機證，兌換炸雞、年糕，品嚐韓食。活動舞台區還有精彩的韓國大頭娃娃KPOP舞蹈表演、韓國傳統舞蹈「杖鼓」表演，偽出國拍貼機等設施。活動網站：https://events.7to.com.tw/landingpage/visitkorea_TAE_MWX/。

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