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韓國持續出現本土群聚！　即起從「中低感染風險」國家移除

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記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，韓國持續出現療養設施、職場、學校、教會群聚感染事件，本土病例呈上升趨勢，且已連續兩週超過中低風險分級標準，因此即日起，該國自中低感染風險國家移除。

▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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國內新增4例境外移入COVID-19確定病例（案582至585），截至目前累計104,627例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含103,099例排除)，其中584例確診，分別為492例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、528人解除隔離、49人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計51,510,611例確診，分布於189個國家/地區；病例數以美國10,410,609例、印度8,591,730例、巴西5,699,005例、法國1,829,659例及俄羅斯1,817,109例為多；病例中1,275,211例死亡，以美國243,580例、巴西162,802例、印度127,059例、墨西哥95,225例及英國49,770例為多。

▲▼感染風險分級國家。（圖／指揮中心提供）

▲感染風險分級國家。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

各國感染風險級別最新名單如下：
低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。

中低感染風險國家/地區：新加坡、香港、澳洲、柬埔寨。

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