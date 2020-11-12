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毒害南韓染新冠！新天地89歲教主李萬熙「獲保釋」：入獄生不如死

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▲▼南韓大邱新天地教會教主李萬熙，7月31日被法官傳訊後羈押。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓大邱新天地教會教主李萬熙，7月31日被法官傳訊後羈押。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在今年2月引爆首波全國大流行，新天地教會爆發群聚感染，成為全球繼中國大陸後感染最嚴重的災區，相關患者數累計5千多人以上，其高齡89歲的教主李萬熙（이만희）涉嫌謊報信徒名單、隱匿活動地點，造成防疫當局無法及時防堵病毒，水原地方法院8月1日裁定羈押，今（12）日以其高齡、健康惡化為由，批准其保釋申請。

根據《韓聯社》，李萬熙因涉嫌違反《傳染病預防法》而遭裁定羈押於水原看守所（수원구치소），水原地方法院刑事11部部長法官金美京（김미경）於12日批准李萬熙的保釋條件，同時開出條件，要求李萬熙需繳交保證金1億韓元（約新台幣255萬元）、配戴電子追蹤裝置，並限制其居住地。

法院表示，考量到李萬熙年事已高、健康條件不斷惡化，加上主要的證人審訊與相關調查已完成一定進度，期間李萬熙皆配合出席，並無滅證逃亡之虞，因此予以裁定保釋。

報導指出，李萬熙在聆訊準備期間，曾於9月18日透過律師提出保釋申請，並不斷以身體健康條件惡化為由，向法院表示看守所羈押生活「生不如死」。

據悉，除宣教過程嚴重影響防疫，李萬熙在興建教會研修中心「和平宮殿」（평화의 궁전）時涉嫌盜領56億韓元（約新台幣元1億4300萬元），且2015至2019年更在未取得地方政府同意下，在地方政府所管轄的公共場所舉行宗教活動。

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