增5例境外移入都是印尼移工！1人居檢輕微發燒「自行服藥沒通報」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增5例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案均為來台工作之20多歲至30多歲印尼籍女性移工。

指揮中心表示，5名個案分別於10月28日及29日自印尼搭機來臺，入境後至集中檢疫所檢疫。其中案590於10月29日至11月11日有輕微發燒症狀，僅自行服藥未向檢疫所人員通報，其餘4人檢疫期間均無症狀。5人分別於11月10日及11日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。

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▲新冠肺炎境外移入案590班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，由於案586至589入境後至檢疫期間無症狀，且未與他人接觸，因此無須匡列接觸者；案590接觸者暫匡列91人，包括同班機接觸者及同車接觸者等，均列自主健康管理。

指揮中心統計，國內目前累計589例確診，分別為497例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。

▲國內新增5例境外移入COVID-19病例，均為印尼籍移工。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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