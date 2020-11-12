是否願意成為新冠疫苗受試者？　陳時中：符合法規「我也很樂意」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

為加速新冠疫苗研發，減少第一、二期臨床試驗空窗期，衛福部公開招募受試者，民眾意向踴躍。衛福部長陳時中今（12）日出席立法院衛環會第四次聯席會議，被問到是否願意成為受試者？他回應，「我也很樂意」，但因為身為人體試驗委員會主管機關，還需要先瞭解一下法規，才知道否能參與試驗。

三家國產新冠疫苗第一期臨床試驗進入尾聲，衛福部建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，預計招募2萬名受試者，11日下午2時平台上線後，就陸續有民眾登記，截至今日上午9時，登記人數已達8947人，今日有望破萬人。

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食藥署長吳秀梅昨日受訪時表示，登記平台沒有人數登記上限，會持續開啟到11月20日止，但也提民眾並非登記了就能成為受試者，還是要看藥廠審核評估。

吳秀梅另強調，疫苗臨床試驗意象登記平台的收案對象為20歲以上成年人，但若是受監護宣告或輔助宣告者，都不在登記對象。此外，病情控制不穩或有慢性病者，免疫功能低下、有免疫疾病或近1個月接受重大手術，正在接受癌症治療或者懷孕或哺乳女性等5大類族群，都不建議登記；12至20歲的未成年者雖然可登記，但須取得法定代理人同意。