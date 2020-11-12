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LIVE／境外移入拉警報！8天新增21例　指揮中心14時說明

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記者陳詩璧／台北報導

國內再增5例新冠肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（12）日下午2時將召開例行記者會，由發言人莊人祥說明新增五個案的情況，目前了解這5例為境外移入，截至11日為止，全台確診數為584例，加上新增的5例，總確診數來到589例，以近8天來看，光是新增案例已達21例。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明疫情。（圖／記者宋良義攝）

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國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至11月11日為止，全台新冠肺炎確診者為584人，12日新增5例境外移入，讓全台確診數變成589人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至11月11日為止，全台新冠肺炎確診者為584人，12日新增5例境外移入，讓全台確診數變成589人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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