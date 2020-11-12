誠品公布2020年10大暢銷書排行榜　「毒雞湯」心理書奪冠

▲誠品公布2020年10大暢銷書排行榜。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

誠品書店公布2020年度Top 10暢銷榜，今年第一名由萬特特等作家出版的「毒雞湯」心理書《這世界很煩，但你要很可愛》奪得，另也有許多療癒系作品也紛紛上榜，包括作家張西《我還是會繼續釀梅子酒》、Peter Su《後來的你，好嗎？》，女力作品表現也十分亮眼，包括藝人吳姍儒的《我的存在本來就值得青睞》、陳文茜《終於，還是愛了》。小說部分則有日本知名作家東野圭吾的《祈念之樹》、龍應台首本長篇小說《大武山下》。

誠品統計2019年11月1日至2020年10月31日期間書籍銷售數據表示，在疫情持續奮戰及外界紛擾下的2020年，安定內心成為許多人追求的目標，書店職人觀察，「定靜安慮得」的作品都有相當不錯的成績，讀者多是25至35歲的年輕世代，這些作品除了切中人心，社群操作與粉絲經營也為作品的人氣加分。

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▲暢銷榜第一名《這世界很煩，但你要很可愛》。（圖／誠品提供）

今年暢銷榜第一名《這世界很煩，但你要很可愛》是由萬特特等作家出版的「毒雞湯」心理書，希望大家保持心境可愛，才能無畏充滿挑戰的人生。

▲暢榜第二名，YouTuber柴鼠兄弟《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》。（圖／誠品提供）

而在房市飆升、股市詭譎的時代，懂得自我投資的知名YouTuber柴鼠兄弟《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》拿下誠品書店暢榜第二名，把複雜難懂的理財知識化繁為簡，深受投資新手喜愛。

▲第三名為作家不朽的《所有溫柔都是你的隱喻》。（圖／誠品提供）



▲第四名為老揚的貓頭鷹《每天演好一個情緒穩定的大人》。（圖／誠品提供）

第三名為作家不朽的《所有溫柔都是你的隱喻》，期望讀者溫柔面對外在，做自己世界裡的唯一。第四名為老揚的貓頭鷹《每天演好一個情緒穩定的大人》，寫給被社會逼迫長大的每個人，在任何困境中都要保持微笑、堅強面對。

▲藝人吳姍儒撰寫的《我的存在本來就值得青睞》為暢銷榜第五名。（圖／誠品提供）



此外「女力」也是受矚目的議題，知名藝人吳姍儒撰寫的《我的存在本來就值得青睞》為暢銷榜第五名，寫下關於自己、以及不同時期女人的愛與傷，並鼓勵女人撕下社會標籤、肯定自我價值。

▲第六名為暢銷作家張西的《我還是會繼續釀梅子酒》（圖／誠品提供）

第六名為暢銷作家張西的《我還是會繼續釀梅子酒》，將生活體悟到的悲傷、疲憊與迷惘，都沉澱為內心裡的力量；同為第六名的是日本知名作家東野圭吾，以動人故事表達家族情誼的《祈念之樹》。

▲東野圭吾《祈念之樹》並列第六名。（圖／誠品提供）

▲暢銷第八名為作家龍應台首本長篇小說《大武山下》。（圖／誠品提供）

暢銷第八名為作家龍應台首本長篇小說《大武山下》，融合懸疑、推理、生態等元素，展現多元創作魅力；第九名則是由暢銷作家Peter Su《後來的你，好嗎？》獲得，將友情的聚散離合以觸動內心的文字紀錄，打動無數讀者。



▲第九名Peter Su《後來的你，好嗎？》（圖／誠品提供）

第十名為陳文茜《終於，還是愛了》，透過回顧一生的故事與經歷，進而肯定自己身為「女人」的身分，是她創作生涯最刻骨銘心的作品，引起許多女性讀者共鳴。



▲第十名為陳文茜《終於，還是愛了》。（圖／誠品提供）