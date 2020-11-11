為什麼飲料泡麵不打79折？書店感慨：賤價賣書是台灣特有畸形現象

▲一本書店分享關於圖書價格的看法。（圖／一本書店）

文／一本書店

幾天前跟朋友談到書的販售之困難，消費者買一件衣服或上館子吃一餐飯都容易多了，買一本書即使價格不算衣服或餐廳高，但就是如此困難。

朋友說：那妳還是堅持下去啦！

在國外混過、或是買外文書的朋友都知道，國外的書價是相當的高。回到臺灣，看臺灣的圖書販售簡直是二手書一般價格。我想在臺灣沒有一位書店人，會因為書難賣而退卻的。

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從昨天開始，就被網路書價折扣的事干擾著。各地小書店也舉起抗議牌在11月11日歇業一天，為什麼要把書業賠上你們電商的競爭呢？書業可是一國的國家文化基礎指標，從出版人到下游的書店人都在你電商的鬥爭之下犧牲。

剛剛秋假結束周三是要開門的，對一本書店來說經營特別困難的一年，要持續治療跟持續正常開店，都是今年的功課；開一天店就算沒有人來，也是對自己在這個困難的時刻一個鼓勵的持續動作。11日這天也是要照常開店，畢竟世事怎麼變化，書店會一直持續開著。但是對於電商折扣折損書業的事情，也希望讀者知道怎麼一回事。

記得有一次，我坐在便利商店的座位區望著貨架上成排的商品，突然深深感受到為什麼飲料不打79折、為什麼泡麵不打79折，只有書整年在折扣79折，而且是剛上市的新書開始。

不奇怪嗎？所有的東西，似乎只有書是可以這樣折扣？

為什麼地皮房價可以一直翻倍，書就得一直折扣。這確實是臺灣特有現象。

代表我們看重的是甚麼，代表我們不看重甚麼。

確實，要談到以上這些折扣現象，得牽扯到整個書業的畸形現象。整個經銷體系，從出版到販售端的不公平。一般小書店進書價格都在75折左右甚至部分書籍進貨價更高，除此外還得加上店面跟人事管銷，如果小書店要跟著折扣當然是無法營運。

這兩天電商在競爭，把書折扣到66折，引起各地小書店的不滿，這個折扣的競爭將會嚴重犧牲臺灣的文化基礎，卻是電商可以企劃操弄的削價，如果這一點利潤可以獲得更高的股價，但是算盤是可以打得精巧有利，消費者也樂得開心。



對編輯人來說，生出一本書都是生孩子一樣的過程、對作者來說書寫一本書是生命經驗交換來的，每一年書的出版，代表每個區域的文化指標。書被賤價出售，這麼畸形的現象，在臺灣被默默存在。圖書沒有統一的定價，書本後面的標價是用來推算折扣用的，沒有一種商品像書這樣沒尊嚴。

今年的疫情對出版業是衝擊，台北書展被迫取消，台北書展對各出版社來說是一年一度換現金的機會，平時出版界依存著少數幾家電商通路，說要折扣說要提案企劃，折扣怎麼打都會折損整體產業，但是出版要求生存，能賣出一點書就能再養下一本書。

圖書折扣這件事，書本出版的生命期漸漸縮短，這種變化是在緩慢的速度中進行，消費者無感。有感有心臟的讀者跑去開書店了，但聲音仍是如此微弱。

商業可以創造各種節日刺激消費，所有的節日都在販售情感的溫暖假象，從情人節到母親節，然後1111購物節。可我們有沒有能力去過真正實質的有精神層面豐裕的生活？

眾多小書店在拚的不是自己的生存，是書業背後的國家文化基礎。

★本文經授權同意，摘自Facebook「一本書店」粉絲團，未經同意禁止轉載。

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