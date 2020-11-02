萬華驚傳「有騎士擄童」！警狂調監視器追出真相...發文者送辦

▲周姓網友涉嫌網路造謠遭，2日傍晚遭警方約談送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有網友2日下午16時30分在臉書地方社團張貼「萬大路187巷雙和市場附近有騎士強擄小孩」，但北市警110報案系統、萬華區的派出所均未接獲相關報案。萬華分局獲知後立即啟動調查，派員警到周邊查訪住戶、里長、攤商共25間，並調閱周遭監視器共8處檢視，發現網友聲稱的擄童案根本「純屬虛構」，因此傍晚約談PO文男子到案說明。

萬華警方調查貼文者身分，掌握該訊息是周姓男子所張貼，2日傍晚找到周男。周男坦承張貼擄童訊息，但也承認並未親眼目擊，僅是在家聽到母親轉述。

為此，員警復向其母查證，但周男家人否認此事。期間，警方投入多名警員調查，到萬大路查訪調閱監視器，一番折騰才確認PO文並非事實。

萬華分局在此呼籲，民眾於網路發表言論，應注意內容真實性，避免引發社會恐慌，更可能因而觸法。PO文的周男雖已將訊息刪除，但散布謠言已妨害公眾安寧，警方依違反社會秩序維護法將人函送法院裁處。

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