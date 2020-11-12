陸央行：雙11行動支付達「7.64兆」　每秒10.9萬筆成交

▲陸雙11行動支付金額1.77萬億人民幣。（圖／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

2020年大陸雙11購物節各大電商平台業績驚人，天貓雙11全球狂歡季（11月1日至11日）總成交高達到4982億元人民幣。陸央行12日通報，雙十一當日，網聯、銀聯處理網路支付金額1.77兆人民幣（約新台幣7.64兆）。

微信公眾號「中國人民銀行」12日通報，11月11日，網聯、銀聯共處理網路支付業務22.43億筆、金額1.77萬億元（人民幣，下同），年增率分別增長26.08%、19.60%；合計最高併發量10.9萬筆/秒，年增率增長26.19%，創歷史新高。

據《澎湃新聞》指出，今年雙11是參與商家數量最多、規模最大的一次，有超過500萬的商家參與。去年天貓11月1日至11月11日的總成交是3950億元，今年突破到4982億元。

淘寶天貓總裁蔣凡表示，「按照同週期、同口徑比較，今年雙11期間總成交比去年同期增長1032億，增速是26%，是過去3年來最高增速。」

「今年天貓『雙11』是最為特殊的一年。」10月20日，宣佈天貓「雙 11」於10月21日正式開啟預售時，蔣凡如此表示。相較往年，今年最大的不同是「雙11」將分為兩波售賣期：11月1日至3日為第一波，11月11日為第二波。天貓平台數據顯示，11月1日零時開場1分鐘就有運動品牌成交額破億；隨後短短2小時內，又有100個品牌成交額爭相破億。

陸官方媒體稱，在全球經濟受新冠疫情陰影籠罩之時，驚人的數據背後是中國消費者復甦的信心和消費能力。

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