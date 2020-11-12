陸雙11最大單「125.66億成交」！福建第一高樓售出　買方身分曝

▲福建第一高樓29.12億人民幣售出。（圖／翻攝自海西晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「雙11」最大單交易出爐！據阿里法拍消息，有「福建第一高樓」之稱的廈門國際中心及副塔樓廈門寶嘉中心項目，當日以29.12億元人民幣（約新台幣125.66億元）成交價成功出讓。據多間陸媒報導，該項目由大陸國企魯能集團購得。

據《新京報》報導，該項目早在10月21日已以36.4億元（人民幣，下同）的起拍價，進行第一次公開拍賣。競買人必須是大陸央企或500強企業，但最終無人競拍。

項目11日進行第二次拍賣，競價週期為1天，資產評估價近52億元，起拍價為29.12億元，較第一次降低了7.28億元，降幅達20%，相當於6折出售。二次拍賣引來1.9萬人次圍觀，但僅有1人報名，最終以29.12億元的起拍價底價成交。

據悉，成功奪得福建第一高樓的是魯能集團，但該集團方面並未公開證實。據瞭解，魯能集團成立於2002年12月，以住宅地產、商業地產、文旅地產、綠色能源為主營業務，核心業務聚焦地產、能源兩大板塊。

▲廈門國際中心。（圖／翻攝自海西晨報）

資料顯示，位於廈門市鷺江道商圈的廈門國際中心可與鼓浪嶼隔海相望，其總建築面積約18.56萬平方米，建築高度339.88公尺，地下4層，地上61層。雖然坐享「福建第一高樓」的光環，但大樓身世頗為曲折，更曾「爛尾」多年。

廈門國際中心前身為廈門郵電大廈，1997年破土動工，設計樓層66層，整體高度達342.2公尺。不過1998年郵電分營，該項目劃歸郵政系統，之後在2003年完成裙樓施工後，便因資金等原因擱置。2010年，福建永榕電力（集團）有限公司接盤，項目翌年8月改名為廈門國際中心，同年9月啟動施工，2016年6月封頂，前年10月完成玻璃幕牆安裝後再次擱置至今。因此，有業內人士認為，隨著大樓成功拍賣，其將重獲新生，未來項目建設也將步入正軌。

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