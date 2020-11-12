雙11賣翻天！　陸郵政局：一天「6.75億包裹」歷史新高

▲雙11當天大陸處理6.75億件快件。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家郵政局通報，11月1日-11日，大陸郵政、快遞企業共處理包裹39.65億件，其中11月11日當天共處理包裹6.75億件，年增率增長26.16%，再創歷史新高。此外， 12日零時，阿里巴巴發佈的資料顯示，2020年天貓雙11全球狂歡季（11月1日至11日）總成交額（GMV）達到4982億元（人民幣，下同）。

大陸國家郵政局通報指出，為了讓包裹「飛」得更快，中國郵政EMS航空自有33架飛機集體出動。相關負責人表示，由於雙11期間要承擔超出平常2倍的業務量，快遞企業的末端壓力較大，尤其快遞員勞動強度非常大。

此前，還有快遞公司網點負責人透露，從9月開始他就在招人，對部分攬件崗位開出月薪高達1萬元的條件，可招人並不順利，無奈他也上了一線。

國家郵政局統計資料還顯示，為應對今年旺季，各大快遞企業總部紛紛加強人員、運力、場地、處理設備、資訊系統能力儲備，目前企業已經新增了49萬臨時用工人員。按大陸約400萬郵政快遞從業人員來算，新增臨時工占比超過10%。

此外，淘寶天貓總裁蔣凡透露，今年雙11是有史以來參與商家數量最多、規模最大的一次，有超過500萬的商家參與。天貓雙11期間，成交額突破1億元人民幣的品牌超過474個。

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