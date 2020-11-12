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東森購物11/12加碼LINE回饋5%→11%　雙11優惠延長推必搶爆品

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東森購物首次延長雙11優惠至11/12（圖／東森購物提供）

▲東森購物首次延長雙11優惠至11/12，同時加碼LINE POINTS回饋11%。（圖／自東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

昨（11/11）來不及「剁手」的人，今天清空購物車還能再拿一波回饋。東森購物「11.11爽購節」在11日全站流量大破表，全通路業績突破4億元，，不僅創單一檔期新高紀錄，與去年雙11業績2.6億元，更是大幅增加52%！其中前20大商品貢獻破億元的驚人業績，為回饋廣大會員，網站首次延長雙11優惠至11/12，除原有好康如23家銀行最高回饋25%，LINE POINTS回饋也從5%再拉高變11%，優惠力道不減。

東森購物統計，iPhone、AirPods及iPad等Apple產品、自然美賦活膠囊組、王品集團餐券、SONY Xperia、自然美水漾超談潤口服安瓶、華陀鴕鳥龜鹿精等業績貢獻最高，榮登前20大銷售金額排行榜，總共貢獻1億元以上業績。其中出現4名破千萬的「閃靈刷手」，有3人專買Apple產品，其中1人搶購超過800支iPhone手機，總金額逾2,100萬元，緊追在後的的會員鎖定iPad，共買超過500台，總金額逾1,100萬元，還有1人狂掃Apple Watch，下單超過1,000支，總金額逾1,100萬元；另1人則買了超過2,100套組王品集團餐券，總額逾1,400萬元。

東森購物延長雙11優惠，該入手哪些超值好物最划算？網站大方祭出採買攻略，居家品類推薦4大爆品，德國BRITA 3.5L濾水壺下殺5折特價1,680元、雙開大容量北歐收納整理箱滑輪箱3入組只要859元、3M細滑牙線棒散裝1500支超值分享包千元有找，再贈送3M專業牙刷，東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙100抽x12包5串僅1,111元。

東森購物首次延長雙11優惠至11/12（圖／東森購物提供）

3M細滑牙線棒散裝1500支超值分享包，原價1,599元，東森價下殺41折，只要950元，再贈送3M專業牙刷。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物雙11激殺夯品（圖／翻攝自東森購物網）

東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙100抽x12包5串，原價1,798元，東森價下殺62折，只要1,111元。

美妝保養品類，主打Elizabeth Arden雅頓21天霜75ml用499元就能入手；迪奧MISS DIOR淡香精下殺57折特價2,599元；台塑生醫醫之方舒暢益生菌豪華6入組，特價2,300元，再贈草本牙膏；Blackmores維生素E乳霜50gx5入組原價4,000元、Medimix 神皂系列31入組原價16,655元，皆下殺1,111元；DeMon升級版蜂王美姬Q彈飲X3盒也只賣2,980元。

東森購物首次延長雙11優惠至11/12（圖／東森購物提供）

東森購物首次延長雙11優惠至11/12（圖／東森購物提供）

▲Blackmores維生素E乳霜50gx5入組、Medimix 神皂系列31入組，現在東森價只賣1,111元。（圖／翻攝自東森購物網）

3C家電類，東森購物嚴選「大同10人份全不鏽鋼電鍋TAC-10L-MCPEHS-玫瑰粉」，原價3,490元，限定下殺價2,699元，會員完成登記再回饋10%東森幣；另外，國際牌、日立、三菱及惠而浦的除濕機，全面74折起。建議把握活動大檔最後折扣促銷時間搶高單商品，錯過的話，又要再等明年。

延伸閱讀：東森購物雙11清晨業績衝破億元　破千萬閃靈刷手狂掃王品餐券、iPhone

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