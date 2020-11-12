東森購物11/12加碼LINE回饋5%→11%　雙11優惠延長推必搶爆品

▲東森購物首次延長雙11優惠至11/12，同時加碼LINE POINTS回饋11%。（圖／自東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

昨（11/11）來不及「剁手」的人，今天清空購物車還能再拿一波回饋。東森購物「11.11爽購節」在11日全站流量大破表，全通路業績突破4億元，，不僅創單一檔期新高紀錄，與去年雙11業績2.6億元，更是大幅增加52%！其中前20大商品貢獻破億元的驚人業績，為回饋廣大會員，網站首次延長雙11優惠至11/12，除原有好康如23家銀行最高回饋25%，LINE POINTS回饋也從5%再拉高變11%，優惠力道不減。

東森購物統計，iPhone、AirPods及iPad等Apple產品、自然美賦活膠囊組、王品集團餐券、SONY Xperia、自然美水漾超談潤口服安瓶、華陀鴕鳥龜鹿精等業績貢獻最高，榮登前20大銷售金額排行榜，總共貢獻1億元以上業績。其中出現4名破千萬的「閃靈刷手」，有3人專買Apple產品，其中1人搶購超過800支iPhone手機，總金額逾2,100萬元，緊追在後的的會員鎖定iPad，共買超過500台，總金額逾1,100萬元，還有1人狂掃Apple Watch，下單超過1,000支，總金額逾1,100萬元；另1人則買了超過2,100套組王品集團餐券，總額逾1,400萬元。

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▲東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙100抽x12包5串，原價1,798元，東森價下殺62折，只要1,111元。

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