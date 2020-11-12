持「雙陰性證明」才准入境　陸現「檢測包過」黑色產業

▲美國新冠肺炎疫情仍失控。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國駐美國、英國、法國等多個國家的大使館進日陸續發布通知，要求赴華人員需持「新冠病毒核酸檢測」和「血清抗體檢測」雙陰性證明才能登機。不過，有陸媒報導，最近有不肖業者盯上這項「新興產業」，在微信群打廣告號稱「達標、包過」等，讓中國駐美使館急發聲明，虛假證明者需負相關法律責任。

針對「雙陰性證明」，中國外交部發言人汪文斌7日表示，這是因為境外疫情惡化，導致中國面臨疫情輸入風險加大，由於目前沒有任何一種檢測手段能達到100%準確性，根據有關部門建議，才決定以血清特異性IgM抗體檢測結果穩定，搭配核酸檢測來提高對新冠病毒感染篩查的準確性。

▲陸入境新規定被不肖業者盯上。（圖／路透）

《中新網》報導，中國駐美使領館10日發文，表示有些仲介機構通過微信群、微博等社交媒體發佈廣告，聲稱「方便、省錢、省時」，甚至「達標、包過」。此外，還有一些中小檢測機構臨時改做新冠核酸、抗體檢測，經驗不足，呼籲乘客不要聽信不法仲介廣告，謹慎選擇檢測機構：

公告指出，當事人應對採樣、檢測和檢測證明的真實性承擔責任，包括法律責任。建議選擇聯邦或州、市官方認可的醫療或專門檢測機構，事先確認檢測機構資質，並與檢測機構明確責權。

另，檢測必須按美官方標準和國際上通行的標準進行採樣，須為當事人本人，檢測須符合科學規範，出具的證明需符合駐美使領館要求。

此外，駐美使領館也會加強對檢測機構資質、檢查證明的審核，並對檢測結果進行追溯回訪，將拒絕受理違規檢測、檢測質量無法保障檢測機構的證明，及偽變造、虛假證明。如偽變造、虛假證明一經查清，檢測機構或當事人將可能承擔相應的法律責任。

▲大陸對疫情防控嚴陣以待。（圖／記者任以芳攝）