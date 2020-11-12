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台中黑、白奧迪凌晨碰撞！雙雙失控「車頭爆裂」　變電箱遭波及爛毀

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▲▼台中黑白奧迪凌晨擦撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中黑、白2輛奧迪凌晨發生擦撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市南屯區黎明路一段今（12日）凌晨0時45分發生一起車禍，黑、白2輛奧迪（Audi）在近環中路口發生擦撞，黑奧迪當即失控撞上路旁植栽樹木，而白奧迪則是撞往路旁變電線，安全氣囊還因此爆開；白奧迪駕駛張男左腳受傷，幸無生命危險。警方初步調查，黑奧迪於雙黃線違規迴車，而白奧迪則是未依規定駛入來車道，雙方均無酒駕，確切肇責歸屬仍待釐清。

警方初步調查，當時林男駕駛黑奧迪前往黎明路一段一處洗車場洗車，離去時倒車駛出、準備向左迴轉；而這時張男正巧駕駛白色奧迪經過，雙方均未減速禮讓，當即發生擦撞。

▲▼台中黑白奧迪凌晨擦撞。（圖／翻攝畫面）

▲2車行進方向示意圖。（圖／翻攝Google Maps）

由於撞擊力道相當強大，黑奧迪當即失控衝往路旁植栽樹木，導致車頭毀損；而白色奧迪在撞擊後也偏離車道，撞上路旁變電箱，車頭同樣毀損嚴重，安全氣囊還因此爆開，幸張男僅左腳受傷，性命無虞。警方初步研判肇因，黑奧迪於雙黃線處違規迴車、而白奧迪則是未依規定駛入來車道，目前全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判釐清肇事原因。

▼這起車禍還波及路旁植栽與變電箱。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中黑白奧迪凌晨擦撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中黑白奧迪凌晨擦撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中黑白奧迪凌晨擦撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

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