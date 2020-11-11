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從「別人保溫杯」倒出來！她點手搖飲嚇傻　店員嗆：有洗過

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記者柯沛辰／綜合報導

台中一名女子8日到一中商圈某連鎖手搖飲料店消費，結果店員認錯人，把飲料倒進另一位客人自帶的環保杯，後來發現倒錯，竟又從保溫杯倒出來，再裝好給她。女子考量衛生問題，詢問能否重做一杯，怎料對方竟冷嗆「（另一位客人）杯子有洗過」，讓她當場傻眼。

女子向《東森新聞》投訴，當時她付錢後在現場等待，無意間看到前一位客人是自帶保溫杯，不料店員誤把要給她的飲料錯倒前一人的保溫杯，後來發現倒錯，竟又改倒到店家杯子裡，隨後封膜叫號，請她領取。

▲▼從「別人保溫杯」倒出來！她點手搖飲嚇傻　店員嗆：有洗過。（圖／東森新聞）

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▲噁！店員誤倒飲料到別人保溫杯，後續竟倒出來另裝封膜。（圖／東森新聞）

當時女子有些錯愕，上前詢問「為什麼是從他（另一客人）杯子裡到出來的？能不能重做一杯？這樣難道沒有衛生疑慮嗎？」不過，店員不以為意，只回了一句「杯子洗過，飲料是正常的」，隨後離去。

事後，女子氣憤在Dcaed撰文表示，從店員的態度，可以明顯感受到沒有要重做一杯的意思，但做飲料的衛生觀念怎麼能這麼差勁？都沒有在員工訓練嗎？再者，他怎麼知道保溫杯洗過？「我也沒看到前一位客人的自帶杯被仔細清洗、刷洗過，誰曉得裡面卡了多少細菌口水茶垢？」

▲▼從「別人保溫杯」倒出來！她點手搖飲嚇傻　店員嗆：有洗過。（圖／東森新聞）

▲女子在Dcard發文抱怨，店家看到後致電道歉。（圖／東森新聞，下同）

貼文發酵後2天，飲料店副理致電道歉，承認員工錯誤，強調已進行懲處，未來會加強訓練，也會原價賠償，並贈送一杯飲料。不過，副理擔心商譽受影響，希望她把Google評論、Dcard貼文下架，遭女子拒絕，「今天我接受道歉，但該陳述的事實還是必須說明」。

對此，品牌營運總部經理倪小姐回應，該員工是新來的工讀生，不熟悉標準流程，目前已調離門市，後續將加強教育訓練。

▲▼從「別人保溫杯」倒出來！她點手搖飲嚇傻　店員嗆：有洗過。（圖／東森新聞）

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