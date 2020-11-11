畫面曝光！金山休旅車、吉普車相撞　車頭嚴重凹陷零件噴濺

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區11日中午12時許發生一起車禍，一輛銀色休旅車直行在中山路，對向一輛綠色吉普車左轉往民生路時，銀色轎車直接撞上綠色吉普右側後車門，綠吉普車瞬間移位、大片灰塵揚起，車體碎片噴飛四濺，銀色轎車右側車頭嚴重凹陷損毀，所幸無人受傷，監視器畫面也隨之曝光。

▲金山中山路轎車遭左轉吉普車「猛力撞」幸無人受傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

事發當下的監視器畫面顯示，70多歲呂姓男子駕駛銀色轎車直行在金山區中山路，對向50多歲陳姓男子駕駛綠色吉普車左轉往民生路時，銀色轎車直接撞上綠色吉普車右側後車門損毀，銀色轎車右側車頭嚴重凹陷損毀。警方獲報立即趕抵現場，銀色駕駛含2名乘客及綠色轎車駕駛含3位大人、1孩童，所幸無人受傷。

金山警分局金山派出所巡佐陳億誠表示，警方獲報趕抵現場，立即呼叫線上警力到場支援，所幸無人受傷。警方對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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▲▼銀色轎車直接撞上綠色吉普車右側後車門損毀，銀色轎車右側車頭嚴重凹陷損毀。（圖／記者郭世賢攝）

▼金山警分局金山派出所巡佐陳億誠表示，雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0。（圖／記者郭世賢翻攝）