「雙11包裹」塞爆超商！店員露頭眼神死　網慚愧：我也貢獻了5箱

▲網友在臉書上傳超商被包裹「淹沒」的場景。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

「雙11購物節」許多人爽快買爆，各地物流人員可能就累翻了。一名網友12日凌晨在臉書分享，在超商看見的驚人「包裹堆積照」，甚至連走道也放滿了包裹，幾乎把店員與櫃檯都遮住。其他網友看了紛紛笑說「太誇張啦，超商店員眼神死」、「這個還只是先遣部隊，真正的大軍將在2天後抵達。」

原PO在臉書「爆廢1公社」分享照片，照片中可以看見超商的走道，幾乎被一箱一箱堆起來的包裹佔據，高度甚至幾乎把店員與櫃檯都遮住，另一張照片則是上百個塑膠包裹堆積，幾乎完全把落地窗遮住，誇張的情況讓原PO忍不住直呼「要搞死多少司機跟店員。」

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▲網友在臉書上傳超商被包裹「淹沒」的場景。（圖／翻攝自爆怨2公社）

其他網友看了紛紛笑說，「抱歉，我對不起你們，因為我貢獻了5箱」、「我對不起店員跟物流司機，我買了近3000元的東西」、「我光看腳就軟了，也太多了吧」、「店員快被活埋了。」

也有人說「明後天才會開始進入物流高峰期」、「這個還只是先遣部隊，真正的大軍將在2天後抵達」、「我也是罪魁禍首之一」、「不知道這些貨品，要多久才消耗的完」、「對不起，我也忍不住買了9件。」