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東森購物雙11出現破千萬閃靈刷手　中午前業績衝破億元

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東森購物雙11（圖／東森購物提供）

▲東森購物「11.11爽購節」狂灑好康優惠，11日當天活動開跑截至上午10點，已達總銷金額破億戰績。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物公布「11.11爽購節」階段戰果，截至今早10點，總銷金額破億，並出現2位破千萬的「閃靈刷手」，下單第一名買了超過2,000張王品集團餐券，總額超過1,300萬元，榮登出手最闊的消費者；另一位清一色搶購iPhone，包括iPhone 12 128G/64G、iPhone 11 256G/128G/64G、iPhone SE 256G/64G等，共約500支，總金額超過1,100萬元。

另有8名消費者則是快手刷破百萬元，下單商品以3C與餐券為主，進一步觀察品項，包括iPhone、iPad、Apple Watch等Apple產品，以及Vivo V17、SONY Xperia、OPPO A3，餐券則是王品集團、饗食天堂、漢來。整體消費群族輪廓，女性65%、男性35%，其中以北部會員佔大宗，40～49歲為消費主力。

iPhone 11。（圖／翻攝蘋果官網）

▲東森購物「11.11爽購節」熱銷冠軍商品為iPhone 11。（圖／翻攝蘋果官網）

東森購物觀察，「11.11爽購節」各項商品銷售件數表現，由iPhone 11 128G拿下銷售冠軍，王品集團餐券包辦2～5名，春風、舒潔、倍潔雅衛生紙緊接在後，奠定家用品不敗地位，保健品以「華陀漢方無毒枸杞」銷量最好，成功搶進前10大銷售排行。從銷售總額表現來看，前10大依序為：iPhone 11 128G、iPhone 12 128G、王品集團夏慕尼餐券、王品集團西堤餐券、王品集團藝奇餐券、iPhone 12 64G、iPhone 11 64G、iPhone 11 256G、SONY Xperia1、王品集團陶板屋餐券。

東森購物表示，今年「11.11爽購節」大方優惠，除了東森幣擴大折抵，最高100%，刷信用卡最高回饋25%，LINE PAY導購還能再享5% LINE Point回饋，以iPhone 12 256G為例，東森價30,999元，結帳可省下1,001元，搭配Line導購、信用卡、東森幣總共再回饋5,469元，等同用25,530元就能入手；此外，還可使用東森幣折抵，最高3%。

根據資策會MIC最新「雙11調查」指出，免運活動最吸引消費者。東森購物今年特別與「7-ELEVEN交貨便」攜手合作，常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，帶動業績成長，而活動期間，指定網購商品不限訂單金額，選擇7-ELEVEN取貨限時免運，再請喝CITY CAFE中杯熱美式。

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