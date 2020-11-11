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「雙11大爆塞」網站當機！流量破表...東森購物延長活動至11/12

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東森購物雙11（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「11.11爽購節」業績在11日清晨已破億元，但卻傳出因流量暴衝造成網站一度當機，業者目前決定活動及優惠延長11/12。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物「11.11爽購節」強打多項促銷，加上推出東森幣擴大折抵、全天LINE回饋5%無上限等一日限定優惠，11日清晨總銷金額就突破億元，中午前更出現3位破千萬的「閃靈刷手」，但卻傳出網站一度當機，業者緊急出面應對，確認後發現是因為瞬間湧入大流量，導致平台被塞爆無法負荷，對於消費者無法順利搶購商品、結帳等困擾，則是決定把雙11活動及優惠延長11/12。

電商雙11大戰火熱開打，買氣也再飆高峰，東森購物公布「11.11爽購節」階段戰果，短短時間已有14位「閃靈刷手」，其中3位刷破千萬，下單第一名買了超過2,000張王品集團餐券，總額超過1,300萬元；其他2人專搶購Apple產品，一人鎖定iPhone，共買超過500支手機，總金額超過1,200萬元，另一人狂掃Apple Watch，下單超過1,000支，總銷金額超過1,000萬元。

▲▼（圖／翻攝自ET Mall）

▲▼王品餐券跟iPhone手機都是大家搶購的項目。（圖／翻攝自ET Mall）

▲▼（圖／翻攝自ET Mall）

刷破百萬元的消費者，下單商品以3C與餐券為主，包括iPhone、iPad、Apple Watch等Apple產品，以及Vivo V17、SONY Xperia、OPPO A3，餐券則是王品集團、饗食天堂、漢來。進一步觀察整體消費群族輪廓，女性65%、男性35%，其中以北部會員佔大宗，40～49歲為消費主力。

▲▼（圖／翻攝自ET Mall）

▲民生必需品也十分搶手。（圖／翻攝自ET Mall）

各項商品銷售件數表現上，舒潔衛生紙榮登第1名銷售寶座，其次是王品西堤餐券，第3名為iPhone 11 128G，第4～10名依序是：王品夏慕尼餐券、AirPods Pro、春風衛生紙、王品陶板屋餐券、王品西堤餐券、王品聚餐券。銷售總額前20大排行依序：iPhone系列手機、王品集團餐券、AirPods Pro、自然美賦活膠囊組、iPad、SONY Xperia、Apple Watch，總銷金額超過8,000萬元。

東森購物表示，今年「11.11爽購節」大方優惠，除了東森幣擴大折抵，最高100%，刷信用卡最高回饋25%，LINE購物導購還能再享LINE POINTS 5%回饋無上限，以iPhone 12 256G為例，東森價30,999元，結帳可省下1,001元，搭配Line導購、信用卡、東森幣總共再回饋5,469元，等同用25,530元就能入手；此外，還可使用東森幣折抵，最高3%。此外，今年與7-ELEVEN攜手合作，活動期間，指定網購商品不限訂單金額，取貨限時免運，再請喝CITY CAFE中杯熱美式。

東森購物雙11（圖／東森購物提供）

▲東森購物11/11一日限定全天LINE POINTS 5%回饋無上限。

東森購物首度與7-ELEVEN交貨便合作（圖／東森購物提供）

▲7-ELEVEN超取服務正式在東森購物上線。（圖／東森購物提供）

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關鍵字：

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