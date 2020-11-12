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東森購物首度延長雙11優惠到11/12　LINE再回饋11%

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東森購物雙11（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「11.11爽購節」在11/11單日業績至少突破3億元開紅盤，雙11優惠首度延長11/12。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物「11.11爽購節」全站流量大破表，截至11日晚間7點為止，業績突破3億元，其中，前20大商品已貢獻近千萬業績。為回饋廣大會員，東森購物首次延長雙11優惠至11/12，讓會員還有機會清空購物車，此外，透過LINE購物導購再享LINE POINTS最高11%回饋。

針對雙11熱銷商品，東森購物觀察指出，iPhone、AirPods及iPad等Apple產品、自然美賦活膠囊組、王品集團餐券、SONY Xperia、自然美水漾超談潤口服安瓶、華陀鴕鳥龜鹿精等業績貢獻最高，榮登前20大銷售金額排行榜；整體消費者輪廓，女性會員占68%、男性會員占32%；其中，以北部會員佔大宗，並以50～59歲客層貢獻最高，40～49歲客層居次。

東森購物雙11（圖／翻攝自東森購物網）

▲Apple人氣夯品在雙11相當熱銷，其中更有千萬級刷手一次狂掃逾500支iPhone手機、1,000支Apple Watch。（圖／翻攝自東森購物網）

而在各項商品銷售件數排名方面，衛生紙、牙線棒等居家用品、食品禮盒，以及餐券銷量最高，前20大排名依序是：衛生紙、王品集團餐券、Apple系列產品、保健品、胡媽媽干貝醬禮盒、MyCard遊戲點數卡、進口鍋具、3M牙線棒、前君悅主廚方師父紅燒羊肉爐、石墨烯恆溫被等。

東森購物統計，去年雙11全站流量（不含APP）突破322萬人次，今年雙11傍晚全站流量突破2,70萬人次，是去年的8成以上，到午夜，整天流量已超越去年。由於流量大破表，導致網站一度塞車，東森購物寵愛會員，首次祭出優惠加碼方案，所有活動延長到11/12。此外，11/12當天透過LINE購物導購可再享LINE POINTS 11%回饋，搭配23家銀行最高回饋25%，結帳時可省下更多。

東森購物首度與7-ELEVEN交貨便合作（圖／東森購物提供）

▲7-ELEVEN超取服務正式在東森購物上線。（圖／東森購物提供）

東森購物今年也與「7-ELEVEN交貨便」攜手合作，常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，助攻業績往上成長；在「11.11爽購節」活動期間，消費者指定網購商品下單不限訂單金額，選擇7-ELEVEN 取貨享限時免運，再送免費CITY CAFE中杯熱美式。

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