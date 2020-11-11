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雙11戰績！Apple商品飆出6千筆訂單　千萬閃靈刷手狂掃500支iPhone

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東森購物雙11（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「11.11爽購節」正慶一登場，11日清晨業績即衝破億元。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

11/11還沒結束，不少電商已陸續發出雙11戰報，盤點活動從凌晨開跑到白天的買氣，根據各家發布狀況，除了衝破平日業績，飆出上千筆訂單，短短時間就為平台進帳破億元，也出現了千萬級閃靈刷手，一次下單2,000張王品餐券、500支iPhone，消費力驚人。

東森購物「11.11爽購節」在11日清晨業績即衝破億元，中午前更出現3名破千萬的「閃靈刷手」，下單第一名買了超過2,000張王品集團餐券，總額逾1,300萬元；另2名專買Apple產品，其中一人掃了超過500支iPhone手機，總金額逾1,200萬元，另一人狂掃Apple Watch，下單超過1,000支，總銷金額逾1,000萬元。另有11名快手刷破百萬元，購買商品以3C與餐券為主，包括iPhone、iPad、Apple Watch等Apple產品，以及Vivo V17、SONY Xperia、OPPO A3，餐券則是王品集團、饗食天堂、漢來。

東森購物觀察，「11.11爽購節」各項商品銷售件數表現，舒潔衛生紙榮登第1名銷售寶座，王品西堤餐券居次， iPhone 11 128G是第3名，第4到第10名依序是：王品夏慕尼餐券、AirPods Pro、春風衛生紙、王品陶板屋餐券、王品西堤餐券、王品聚餐券。銷售總額前20大排行依序為：iPhone系列手機、王品集團餐券、AirPods Pro、自然美賦活膠囊組、iPad、SONY Xperia、Apple Watch，總銷金額超過8,000萬元。

momo購物網在活動開跑不到7分鐘業績破億，凌晨開跑第一小時，累計湧入高達60萬人次，為平日的6倍，行動購物銷售佔比也高達8成。活動起跑第一時間熱銷10大商品包含Dyson V11 Absolute手持無線吸塵器、幫寶適一級幫紙尿褲、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、飛利浦智慧連網顯示器、SAMSUNG八核5鏡頭智慧型手機、3M可水洗舒眠冬被、無印良品有機棉舒適休閒鞋、倍潔雅抽取式衛生紙、雀巢金牌微研磨咖啡、Lenovo經典黑輕薄筆電、FUJI摩享時光按摩椅。

電商平台公布雙11戰績（圖／業者提供）

▲「蝦皮11.11最強購物節」開跑1分鐘熱銷40萬件商品、30分鐘打破平日業績。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物觀察11/11 00:00一到，1分鐘內40萬件商品火速成交、短短30分鐘即衝破平日業績，台灣及東南亞地區在1小時內共湧入2千萬用戶造訪。此外，搶購最夯的iPhone 12系列、AirPods等APPLE相關商品，短時間內累計近6千筆訂單，同步帶動站內熱銷品類，由「手機與周邊配件」暫居榜首，「美妝保健」、「居家生活」緊追其後，其中口罩至今售出逾50萬片，相當於滿足單一縣市人口的單日需求，日常生活用品單筆訂單金額最高也衝破20萬元。

電商平台公布雙11戰績（圖／業者提供）

▲Yahoo奇摩購物中心今年雙11強打會員消費體驗升級，帶動平台雙11正檔首日業績年增5成。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心公布雙11正檔首日業績年增5成，盤點平台熱銷榜，醫療口罩奪冠每秒賣出3個、美妝保養品居次每5秒賣出1件，高單價商品更賣出要價近76萬的ROLEX勞力士最新款綠水鬼錶和64萬的SUZUKI 台鈴重機；Yahoo奇摩超級商城則以大家電業績年成長3.5倍、美食業績年成長1倍動能最強勁，11/11當日更有百萬訂單刷手一次下單數千件保健品；Yahoo奇摩拍賣創下訂單年成長翻倍，最愛買的大買家於雙11期間每天平均下單高達50次。

生活市集自11日凌晨0點起陸續湧入人流，截至下午13點，流量為平日的1.7倍、下單金額亦為平日的2.2倍，由於上午宣布一日加碼開放光碟版及數位版主機限量預購，首場11:11一開賣後，帶動該小時流量超越去年同期的1.6倍，晚間21:00、23:11將推出2場，共計有125台PS5光碟版主機、90台PS5數位版主機供搶購，每個帳號限搶一次。

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