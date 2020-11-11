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苗栗百公斤男突心肌梗塞　緊急電急8次成功救命

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▲何聖光醫師表示，高品質心肺復甦術搶救恢復心跳患者，輔以低溫療法，可減少神經損傷後遺症 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲何聖光醫師表示，高品質心肺復甦術搶救恢復心跳患者，輔以低溫療法，可減少神經損傷後遺症 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名39歲體重達109公斤壯男，患有高血壓、心臟病及小中風病史，但未規則服用藥物；日前準備外出工作時，卻突然抽搐後昏倒，當場意識喪失，經緊急送部立苗醫急診室，到院前已無呼吸心跳，苗醫急診團隊共給予電擊8次以及急救共38分鐘後，才恢復自發性心跳。經診斷後為急性心肌梗塞。

部立苗醫院長李明輝表示，這位心肌梗塞發作的壯男，到醫院前已昏迷且無呼吸心跳，幸經由急診團隊努力搶救和死神拔河，經多次電擊後，才恢復自發性心跳，隨即進入導管室檢查，心臟科何聖光醫師診斷為急性心肌梗塞後，並於右冠狀動脈阻塞處置放支架救治，接續在加護病房輔以低溫療法治療，意識逐漸清醒，順利康復出院。

▲心臟血管中心主任蔡貴嶔（右1）介紹新儀器提供更高解析畫質且降低輻射劑量，提升心臟疾病治療品質。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲心臟血管中心主任蔡貴嶔（右1）介紹新儀器提供更高解析畫質且降低輻射劑量，提升心臟疾病治療品質。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛福部苗栗醫院也指出，心導管室於2020年斥資近4千萬購置的新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀」後更能精準快速的處置心臟疾病。此外，苗醫加護病房也引進專利型全身包覆式合併監測核心溫度自動控溫系統，讓院外心臟停止病人，可經由心肺復甦搶救後做低溫處置，有效降低心跳停止的病人死亡率及減少神經損傷的後遺症。

何聖光也提醒民眾，心肌梗塞的發作很急性，往往讓人措手不及，如出現左胸胸痛或胸悶、.呼吸急促或困難，或是覺得頭暈、冒冷汗、疲倦、感到噁心不適、胸痛擴散至左臂、頸部、背部及下巴等等狀況，務必儘速打119叫救護車就醫；有高血壓、高血脂、高血糖的慢性疾病患者，更要按時服藥，避免憾事發生。

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