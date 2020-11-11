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苗栗娃娃車遭撞翻影像曝！路人踹破玻璃救3學童　圍成圈安慰送醫

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市東民路與和平路口，11日上午7時許，傳出娃娃車遭闖紅燈休旅車撞翻車事故，造成娃娃車駕駛、老師及3名學童受困車內，由於當時正值上班時間，許多民眾見狀紛紛上前幫忙搶救，所幸車上5人送醫後都只受輕微擦、挫傷。巧合的是，這2名駕駛竟同姓黃，還同年紀，也令在場民眾不可思議。

▲苗栗縣頭份市11日上午傳出娃娃車遭撞翻車事故，車內3名幼童被眾人合力救出後，全都驚恐坐在路邊，民眾紛紛上前安慰。（圖／民眾提供）

▲苗栗縣頭份市11日上午傳出娃娃車遭撞翻車事故，車內3名幼童被眾人合力救出後，全都驚恐坐在路邊，民眾紛紛上前安慰。（圖／民眾提供）

據路口監視器顯示，黃姓女子（48歲）所駕駛的紅色休旅車，早上7時40分行駛在東民路時，沒注意前方路口號誌已變為紅燈，在路口處直接攔腰撞上行駛在和平路上由黃姓男子（48歲）所駕駛的幼兒園娃娃車，由於雙方車輛都未減速，強大衝擊力道下娃娃車當場側翻打滑，造成陳姓老師（44歲）、及3名陳姓（4歲）、康姓（5歲）、鍾姓（5歲）女童，皆受困車內。

▲娃娃車遭撞翻後，一群民眾衝上前幫忙，合力救出車內受困的5人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲娃娃車遭撞翻後，一群民眾衝上前幫忙，合力救出車內受困的5人。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

目擊民眾也表示，許多人都被這突如其來的意外嚇了一大跳，等回過神來時，就看見一群人直衝翻覆的娃娃車旁，有人用腳踹破擋風玻璃，有人拼命想將娃娃車翻正，還有一群騎單車路過的高中生，也將單車丟一旁加入救人行列，大家七手八腳的將車內人員一個一個拉出，並圍著安撫受驚哭泣的3名女童。

不過，據娃娃車黃姓駕駛表示，自己開娃娃車已經有8年時間，也不諱言自己在過路口時也沒注意要減低車速；在娃娃車被撞翻後，看到小朋友們安全無虞時，也放下心中大石頭了。警方也對雙方施以酒測，都無酒精反應，至於2名駕駛的肇事責任問題，還需進一步釐清中。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

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