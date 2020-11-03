騎單車撞機車昏迷倒地4天後死亡　相驗結果「心肌梗塞在先」

▲男子騎腳踏車時突然心肌梗塞發作，倒向1旁行經的機車後昏迷不治。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子8月間在馬路上騎機車時，突然與一旁騎著腳踏車的蔡姓男子發生碰撞，蔡男當場倒地昏迷，送醫急救4天後不治，家屬控告黃男涉嫌過失致死，但是檢察官相驗，加上醫院診斷認為，蔡男是死於急性心肌梗塞，可能是突然病發，自行倒下時剛好碰到黃男的機車，其實碰撞與死因無關，台北地檢署3日處分不起訴黃男。

黃姓男子是在8月中旬，騎車行經台北市環河南路一段時，與右側腳踏車發生碰撞，本來騎著腳踏車的蔡男跌倒後昏迷，黃南和路人打電話叫救護車送台大，4天後宣告不治，初步相驗認定死於心肌梗塞。

家屬認為是因為2車相撞，把蔡男嚇到併發，指控黃男涉嫌過失致死，但黃男喊冤表示，他當時遠遠就看到蔡男騎的腳踏車搖搖晃晃，他不以為意繼續往前騎，經過蔡男時，蔡男突然倒過來碰到他的機車，然後就在地上昏迷了。

檢察官調查，蔡男身體及頭部並無致命傷，也沒顱內出血，僅有些許擦傷，不符合一般車禍死傷症狀，認為蔡男的死因與黃男機車碰撞無關，無事證顯示有因果關係，因此處分不起訴。

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