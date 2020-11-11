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綠營指「瘦肉精豬顫抖」影片造假　國民黨：獨裁政府才封鎖消息

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記者黃巈禾／台北報導

國民黨臉書10日揭露一段豬隻食用瘦肉精產生「四肢顫抖」副作用的影片，影片來源是總部設在華盛頓的動物展望組織（Animal Outlook），但農委會主委陳吉仲卻指此影片造假。對此，國民黨強調，世界上只有獨裁政府才會封鎖消息，不讓人民知道真相！

國民黨表示，公布之影片所提及豬隻餵食萊克多巴胺副作用，都是有憑有據的真相，若防檢局認為是假消息，請用專業告訴民眾，影片中哪一個畫面、哪一個旁白是假消息？世界上只有獨裁政府才會封鎖消息，不讓人民知道真相，10日公布20秒瘦肉精豬隻屠宰場的影片，引用自國際非政府組織動物展望「AnimalOutlook」，該影片拍攝畫面係於美國明尼蘇達州Quality Pork Processors, Inc，據國際媒體「路透社」報導，該屠宰場豬隻係使用萊克多巴胺，影片內容全屬事實，且這支影片，台灣非政府組織「台灣動物社會研究會」也有引用。

國民黨指出，另依據事實查核中心查證「瘦肉精副作用」之公開資料，國立台灣大學動物科學技術學系徐濟泰曾表示，根據《動物科學期刊》（Journal of Animal Science）刊載的研究，餵食萊克多巴胺會使豬隻不安定與攻擊性的行為增加，包括咬柵欄、無食咀嚼、互咬、追逐等；另根據國際期刊《轉譯動物科學》（Translational Animal Science）刊載的一篇文獻回顧，豬隻攝取萊克多巴胺的副作用包括體溫上升、呼吸加快、肌肉顫抖等症狀。

▲▼國民黨批評，不願讓人民知道真相的政府就是獨裁政府。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

▲國民黨批評，不願讓人民知道真相的政府就是獨裁政府。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

國民黨提到，民進黨政府敢開放瘦肉精豬肉，卻不敢讓人民知道豬隻食用瘦肉精後產生的副作用，已有國內外許多學者指出瘦肉精是荷爾蒙毒、是基因毒，餵食瘦肉精就是虐豬，民進黨政府嘴巴說注重「動物福祉」，卻開放萊克多巴胺豬肉進口，形同鼓勵肉商虐豬，更有違世界潮流。

國民黨說明，影片中屠宰場之Hormel肉商，已經因應世界潮流於今年2月全面停止餵食瘦肉精，總統蔡英文曾說「要做棋手，不做棋子」，但從開放瘦肉精豬肉進口過程，在在證明蔡總統做不了棋手，牽動市場進步，更不重視「動物福祉」，反是做了棋子，任由擺佈，出賣國人健康。

國民黨強調，作為在野黨，國民黨以監督政府為職志，有義務揭露真相讓國人周知，國民黨經過向國內外非政府組織、媒體、學者查證，確認影片真實性後才公布，民進黨政府無端指控該影片為假消息，想用行政資源掩蓋事實，根本是不願讓人民知道真相的獨裁政府。

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