這小島只有0.68平方公里　僅三名解放軍駐守畫面曝光

▲ 大陸大福島燈塔只有三名解放軍駐守。（圖／翻攝 人民日報）

記者任以芳／綜合報導

位於大陸黃海前哨的大福島燈塔，只有0.68平方公里，主要功能為海上航行的船舶指引航道。長期以來島上沒有任何百姓，只有3名解放軍駐守在此島，平時還得忍受多變天氣以及蚊蟲攻擊。近期，解放軍難得曝光島上軍人的日常生活。

大陸官媒人民日報報導指出，位於黃海前哨的大福島燈塔於1982年竣工，同年開始點亮，一直沿用至今，是附近軍用和民用船舶重要的助航標誌。燈塔也是整個小島的制高點，多年來為無數船隻提供燈光導航信號。

▲三名解放軍任務，為來往軍用、民用船舶提供一條回家的方向。（圖／翻攝 人民日報）

只有0.68平方公里的小島，從島上的山腳下到燈塔共486級台階，目前只有解放軍北部戰區海軍某基地3名軍人駐守，每天日常工作為來往的軍用、民用船舶提供燈光導航信號、指示方向。三名軍人臨流負責日常警備巡邏和燈塔維修的任務，每天早晨和凌晨巡邏兩次，島上還有碼頭、營房等基礎設施。

島上綠樹成蔭，天氣多變化，風大、浪高、霧濃、雨多，肆虐的蚊蟲鈔成生活不方便。解放軍王紹滕介紹，「海邊的蟲子特別厲害，咬一口兩個星期都落不下去，藥箱裡備著很多防蚊蟲、防蛇藥品，感冒藥、消炎藥、防中暑的藥也很多。」

▲ 大陸大福島燈塔只有0.68平方公里 。（圖／翻攝 人民日報）

長期駐守在大福島的三級軍士長竇洪寶也首度分享日常工作，他表示，「燈塔的位置很重要，我們的艦船和地方的船隻進出港都要燈塔，如果晚上一個航標燈不亮了，艦船航行就找不到參照物，辨別不好方向，就很危險。」

駐守多年還是有說再見一天，四級軍士長王紹滕曾在島上服役多年，今年面臨退役。他表示，「我感覺再上島的機會越來越少了，我想上島再看一看，走一走以前的巡邏路線，也算不留遺憾吧。」