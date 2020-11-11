新北男騎車遭擊落慘摔　登記聯單「當事人」竟是「貓頭鷹」

▲王男遭一團毛茸茸物體擊落自摔，仔細看竟是一隻貓頭鷹。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市一對父子前後騎著機車，沿板橋區堤外便道往新莊方向行駛，突然被不明物體高速撞擊安全帽護目鏡，兒子被撞後一陣暈眩，當場自摔轉倒，父親及2名熱心民眾趕緊查看，兒子身旁竟有一隻「貓頭鷹」站在旁邊，所幸僅受到皮肉傷，警方在事故登記聯單還寫著當事人姓名：「動物（貓頭鷹）」，令人莞爾一笑。

10日晚間8時許，王姓男子載著女兒與23歲兒子分騎2部機車一前一後，沿板橋區行駛堤外機車便道往新莊方向行駛，行經0K+450處時，騎在後頭的兒子突然遭一團不明物體撞擊安全帽護目鏡，一陣暈眩後自摔，當場人車甩飛，機車撞到分隔島後彈到對向車道。

▼警方開立事故單當事人名字還是「動物（貓頭鷹）」 。（圖／翻攝自臉書）

後方2名機車騎士見狀，立刻停車上前查看，王男聽到撞擊聲後也跟著停下車匆忙關心兒子傷勢，此時女兒發現哥哥腳旁一團毛茸茸物體，定眼一看，竟然是一隻「貓頭鷹」擊落哥哥，沒多久這隻肇事的貓頭鷹隨即振翅飛到樹林。

警方獲報趕到，將受傷的王姓兒子送往亞東醫院救治，所幸僅受到擦挫傷。事後王男將兒子被貓頭鷹擊落的意外，貼到臉書社團《我是土城人，我愛土城區》，網友還幽默歪樓留言「好可愛喔，還有貓頭鷹耶」，還加註「祝車主早日康復」，警方事故登記聯單還寫著當事人姓名「動物（貓頭鷹）」，令人莞爾一笑。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼所幸王男僅受到擦挫傷 。（圖／翻攝自臉書）