快訊／金山中山路轎車遭左轉吉普車「側擊刮頭」　幸無人受傷

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區11日中午12時許發生一起車禍，一輛銀色轎車直行在中山路，對向一輛綠色吉普車左轉往民生路時，銀色轎車直接撞上綠色吉普車右側後車門損毀，銀色轎車右側車頭嚴重凹陷損毀。警方獲報立即趕抵現場，銀色駕駛含2名乘客及綠色轎車駕駛含3位大人、1孩童，所幸無人受傷。確切事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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▲▼金山中山路轎車直行...秒與吉普車右側「猛力撞」所幸無人傷。（圖／記者郭世賢攝，下同）