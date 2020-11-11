取消港立法會議員資格　陸外交部：是內政，別國無權干預

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

針對全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，港府立刻宣布取消四名支持「港獨」的立法會議員。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（11日）表示，「香港特區立法會議員資格問題是內政，別國無權說三道四，插手干預。」

大陸全國人大常委會通過有關香港立法會議員資格問題的決定，港府於中午立即宣佈4位第六屆立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌即時喪失議員資格。大陸國務院港澳事務辦公室隨即發表聲明，支持香港特別行政區政府依法宣佈第六屆立法會議員郭榮鏗等喪失立法會議員資格。



汪文斌表示， 國務院港澳辦和香港中聯辦已經分別發表了聲明，全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法的有關規定對香港特區立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善一國兩制制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理、合憲合法。

▲香港立法會。（圖／香港立法會）

汪文彬指出，我們堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定依法履職，全國人大常委會有關決定針對的是不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法和效忠中華人民共和國香港特別行政區法定要求和條件的立法會議員，違法者必須承擔法律責任，這是任何一個法治社會的基本准則。

最後，汪文斌強調，「香港是中國的特別行政區，香港特區立法會議員資格問題，純屬中國的內政，別國無權說三道四，插手干預。」