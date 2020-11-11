蔡正元酸蔡政府「主動獻身」：川普還不想下就要拜登趕快上床

▲國民黨前立委蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前於質詢時提問，開放萊豬是否我方主動？外交部次長曾厚仁表示，「這是我方就整體國家利益做考量。」對此，前國民黨立委蔡正元11日抨擊，台灣人要吃美國瘦肉精豬肉是民進黨政府「主動獻身」幫忙的，川普辜負了民進黨的真愛，他們就急著向新的恩客拋媚眼，要拜登趕快來上床。

高嘉瑜在11月2日於外交國防委員會質詢提到，政府是否因拜登當選響我國貿易談判？曾厚仁當時表示，「不會」因為這政策已宣示，立法院有很多討論。高嘉瑜接著追問，當初決定開放萊豬，是美主動還是我方主動？曾厚仁說，「這是我方就整體國家利益做考量。」此話一出引發軒然大波。

蔡正元11日在臉書抨擊，現在才知道台灣人要吃美國瘦肉精豬肉，是民進黨政府「主動獻身」幫忙的，民進黨「主動」逼台灣人，不分男女老幼都吃得到瘦肉精，既可以幫北卡羅萊納的豬農賺錢，又可以幫川普拉選票。

蔡正元說，民進黨「主動獻身」的苦心，不管國民黨怎麼反對，不管地方政府怎麼杯葛，民進黨的意志無比堅定，下令台灣人犧牲自己，成全川普的決心永不動搖。

他直言，連學童午餐都不准禁瘦肉精，連瘦肉精豬肉都不准區隔標識。只是最後川普辜負了民進黨的真愛，還不要下床，民進黨就急著再度主動獻身，向新的恩客拋媚眼，要拜登趕快來上床，這不能怪民進黨無情無義，他們在這個行業早就艷幟高掛，恩客如果當真就太傻了。

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