賓州郵寄選票遭爆造假！　華郵曝「純屬虛構」卻秒被打臉

▲賓州郵局員工爆料,當地的郵寄投票有作假嫌疑,但目前事情的真相仍未可知。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

先前有賓州郵局員工爆料,當地郵政局長下令員工將選舉日後才送達的選票,全數蓋上3日的郵戳,以便這些選票可以被列為有效票。《華盛頓郵報》最近援引消息人士報導,該郵局員工坦承,他爆料的內容都是虛假的。不過,在報導出爐的數小時後,當事人立刻出面回應,直指《華郵》的報導不是事實。

據《華盛頓郵報》報導,賓州郵政員工霍普金斯(Richard Hopkins)先前爆料,伊利市(Erie)郵政局長魏森巴赫(Robert Weisenbach Jr.)要他們更改郵戳日期,以便符合郵寄投票的規定。

Postal worker admits fabricating allegations of ballot tampering, officials say https://t.co/0NdTUlvIIp

在極右派組織Project Veritas於5日公佈了他的說辭後,霍普金斯還簽署了書面證詞證實自己爆料為真。消息曝光後,這名爆料者瞬間收穫不少「川粉」的擁戴,稱他為「愛國的吹哨者」。而參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)也將他的指控視為賓州選舉舞弊、違規投票的鐵證。

不過《華郵》援引消息人士報導,爆料的霍普金斯已向美國郵政服務調查人員承認,他爆料的內容都是虛假的,他也在9日下午被告知,在調查結束前先暫時休假。

A brave patriot. More & more people are stepping forward to expose this Rigged Election! https://t.co/DfOVDQu2Qp