賓州郵寄選票遭爆造假！　華郵曝「純屬虛構」卻秒被打臉

▲賓州郵局員工爆料，當地的郵寄投票有作假嫌疑，但目前事情的真相仍未可知。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

先前有賓州郵局員工爆料，當地郵政局長下令員工將選舉日後才送達的選票，全數蓋上3日的郵戳，以便這些選票可以被列為有效票。《華盛頓郵報》最近援引消息人士報導，該郵局員工坦承，他爆料的內容都是虛假的。不過，在報導出爐的數小時後，當事人立刻出面回應，直指《華郵》的報導不是事實。

據《華盛頓郵報》報導，賓州郵政員工霍普金斯（Richard Hopkins）先前爆料，伊利市（Erie）郵政局長魏森巴赫（Robert Weisenbach Jr.）要他們更改郵戳日期，以便符合郵寄投票的規定。

Postal worker admits fabricating allegations of ballot tampering, officials say https://t.co/0NdTUlvIIp — The Washington Post (@washingtonpost) November 10, 2020

在極右派組織Project Veritas於5日公佈了他的說辭後，霍普金斯還簽署了書面證詞證實自己爆料為真。消息曝光後，這名爆料者瞬間收穫不少「川粉」的擁戴，稱他為「愛國的吹哨者」。而參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也將他的指控視為賓州選舉舞弊、違規投票的鐵證。

不過《華郵》援引消息人士報導，爆料的霍普金斯已向美國郵政服務調查人員承認，他爆料的內容都是虛假的，他也在9日下午被告知，在調查結束前先暫時休假。

A brave patriot. More & more people are stepping forward to expose this Rigged Election! https://t.co/DfOVDQu2Qp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

《華郵》的新聞經刊登後，霍普金斯立刻在Youtube上傳影片回應，自己並未撤回之前的說辭，《華郵》的報導並不真實。該影片被截取上傳至推特後也獲川普總統的轉發，認為該影片揭露了選舉被操控的事實。

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