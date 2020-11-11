川普突撤換國防部長！黃越綏驚曝可怕原因：他想要任意調動兵力

實習記者劉雪兒／綜合報導

連任失利後，美國總統川普9日宣佈開除國防部長艾斯培（Mark Esper），並委任特種部隊出身的國家反恐中心（NCC）主任米勒（Christopher C. Miller）代理，再度投下一顆震撼彈。對此，作家黃越綏發表自己看法，認為川普在不承認落敗的情況下，恐引爆一場烽火四起的衝突。

黃越綏今（11）日在臉書PO文表示，她最近預測了拜登會當選，以及如果川普若落選了，恐怕他的妻子將會跟他離婚的預言後，周圍的朋友都把她當成仙姑，且還不斷追問她說，「為何川普會突然開除現任國防部長，而且馬上委任新部長的用意何在，難不成真的準備對中國在南海開戰不成？」

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▲川普在推特宣布解雇國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）



對此，黃越綏分享自己主觀看法，認為即使疫情是川普選情的致命傷之一，但川普並不會在這時候，把對中國的怨懟，當作最優先的考量，反而因為他不承認落敗，在質疑選票有舞弊的情況下，除了一方面進行訴訟要求檢票外，將會發揮個人的魅力，以此煽動他的支持者出來抗爭，一旦衝突的場面開始在某州發生，且烽火四起的情況下，川普需要有一位可以服從並配合他，調動人民兵出來鎮壓的國防部長。

不過，她也強調說，無論美國的總統是誰，最重要的是「自己的國家，要自己救」、「自己的國土，要自己捍衛」，新聞和資訊平台現今充滿了謊言和欺騙，甚至造謠和洗腦，讓雄辯扭曲及混淆了事實，倘若愛國的信念不正確，意志不堅定，很輕易地就會中了敵人的連環計。

▲黃越綏因為成功預測了拜登會當選，而成為朋友眼中的仙姑。（圖／黃越綏上《新聞挖挖哇》畫面，翻攝自YouTube）

事實上戰爭發生，炮彈是不分顏色也無政黨意識形態，只剩下覆巢之下無完卵的悲劇。黃越綏認為世界已經看見了台灣的民主自由，科技的先進，以及在疫情肆虐全球時，台灣對世界伸出援手的軟實力和貢獻，「只要上下有信心再加上團結，台灣永遠是民主自由的燈塔。」