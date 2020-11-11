夾帶「未經許可垃圾」進焚化廠　業者遭北市罰6萬元並退運

▲北投焚化廠旋轉餐廳、觀景台。（圖／翻攝自台北市政府）

記者袁茵／台北報導

台北市環保局10日稽查發現，誠上企業有限公司載運垃圾，持北市焚化廠進廠遞送聯單，試圖造假夾帶未經許可的廢棄物進入北市焚化廠處理，經稽查人員向誠上公司員工確認犯行屬實，依違反廢棄物清理法第9條裁罰新台幣6萬元。

北市環保局11日表示，繼先前查獲有清除業者於所屬停車場轉運廢棄物，試圖夾帶進入北市焚化廠，稽查人員持續於延平北路七段清除業者停車場週邊進行攔查，查獲誠上公司清除車輛行車路線異常。

北市環保局提到，經盤查，誠上公司員工坦承因北市焚化廠處理費較低，而且原本應送往的焚化廠因歲修關係，無預警刪減進廠量，所以車子先到外縣市收垃圾之後開回停車場，等明天一早再繼續收北市的產源垃圾一併送入北市焚化廠，稽查人員當場依違反《廢棄物清理法》第9條開罰新台幣6萬元罰鍰，同時退運要求誠上公司將廢棄物運回產源。

環保局說明，目前為北投焚化廠歲修期間，北市每日平均約2,200公噸垃圾尚無法完全焚化，須借助3座焚化廠垃圾貯坑暫置，暫置垃圾量至10日已達3.9萬噸，須待北投焚化廠歲修完成陸續起爐後逐漸消化，至2021年1月中下旬始能處理完畢，歲修期間雖未刪減清除業者進入焚化廠許可量，也不允許清除業者違規夾帶未經許可垃圾進入北市焚化廠，避免危及北市垃圾處理安全。

環保局呼籲，該局前於10月26日函知所有進入北市焚化廠清除業者，嚴禁清運未經許可產源廢棄物進入北市焚化廠，清除業者受託清除廢棄物應與產源簽屬契約，並將廢棄物運往同意代處理之焚化廠，嚴禁非法夾帶甚至蓄意破壞垃圾原狀規避檢查，如有違規事實該局將嚴重處分，絕不寬待。

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