海協會張志軍：繼續拿出有效措施支持台商

▲大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍8日表示，受新冠肺炎疫情等因素影響，當前兩岸交流愈到一些困難，但大陸方面仍積極想辦法，推出措施幫助台胞台企，未來也會繼續拿出有效措施。

第十一屆海峽兩岸機械產業博覽會，於11月8日到11日在福建龍巖舉行，前國台辦主任、現任海協會長張志軍出席開幕式，並在會後接受陸媒訪問，做出上述表示。

▲第十一屆海峽兩岸機械產業博覽會於11月8日到11日在福建龍巖舉行。（圖／翻攝央視新聞）

張志軍說，今年疫情發生之後，大陸對台工作系統包括海協會，均一直配合中央政策，推出大量措施，包括11條針對台資企業的紓困措施等。他說，「大陸方面在積極想辦法，出台一系列舉措幫助台胞台企。」

他表示，海協會會更深入聽聽台胞台企的心聲，看生活、工作、學習等各個方面，還有哪些需要關注的問題，共同謀劃，拿出一些有效的措施來解決這些問題。

據了解，本屆海峽兩岸機械產業博覽會以「兩岸合作，發展共贏」，吸引兩岸共623家企業參展，布展面積達3萬平方公尺，設置有產業發展、工程和環保機械、專用車和應急裝備、台灣機械、智能製造、配件等六大展區。

央視報導，展會現場展示工程機械、環衛機械、專用車輛、軍民融合設備、應急裝備、智能製造等機械設備600多台（套），儀器、工具、功能部件、配件5000多件。

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