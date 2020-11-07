馬英九：美僅要求中共克制　「未承諾出兵保台」　

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九7日於馬習會五週年研討會演講，他指出，美國國務卿蓬佩奧日前表示，美國對台政策沒有改變，希望中共履行對台海和平與穩定的承諾。國務院發言人歐塔佳絲也說，美國在亞洲不尋求任何軍事衝突，要中共自己克制。





▲馬英九（資料照／記者周宸亘攝）

馬英九說，「國際危機組織」（ICG）的《危機觀察》月報，今年6月將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，9月份的報告更指台海情勢再惡化。

文大社會科學院院長趙建民也在10月24日指出，根據近期8項指標，認定兩岸已進入「準戰爭狀態」。雖然蔡總統最近的國慶講話調子放軟，但兩岸關係仍持續惡化。以及，中共公布「迅雷2020」專案行動，宣稱破獲數百起台灣間諜案，解放軍在台海附近頻頻演習，暌違40年的兩岸軍事衝突，似乎一觸即發。

馬英九指出，民進黨政府「聯美抗陸」策略，實際上不足以為台灣帶來安全保證。雖然近日美國國會又通過多項軍售及挺台法案，但卻始終沒有改變美國行政部門堅持40多年的台海「戰略模糊」政策，是不明確承諾出兵保台。

馬英九說，即使數月來美國政界及學界呼籲華府摒棄「戰略模糊」，走向「戰略清晰」，美國國務卿蓬佩奧10月底答覆媒體時仍表示，美國對台政策沒有改變，希望中共履行對台海和平與穩定的承諾。國務院發言人歐塔佳絲（Morgan Ortagus）也說，美國在亞洲不尋求任何軍事衝突，要中共自己克制。



馬英九表示，外交部長吳釗燮9月20日接受美國媒體專訪時主動表示，「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」，並說「若與中國大陸發生衝突，台灣不會依靠美國干預，防禦是台灣自己的風險與責任」。這些「自我打臉」的說法，許多人認為是出自美方授意與施壓，因為完全違背綠營的基本立場。

馬英九說，民進黨政府終於瞭解，美國無法提供台灣安全的保證，即使是川普政府，也不會為了台灣輕易越過大陸設下的「一中原則」紅線。



馬英九表示，難怪蔡總統也改變她去年受CNN訪問時「先承受中共第一擊，再盼望國際社會來聲援」的說法。她在國慶談話中說，「情勢在改變，只有超前部署，才能掌握未來，才不會在變局中隨波逐流，甚至被別人決定了命運」。

馬英九說，其實這也就是他過去一再提醒，我國不要在美陸抗爭中選邊站，以免淪為大國博弈的棋子，讓台灣成為兩強鬥爭下的犧牲品。