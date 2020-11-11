破解博弈網假的啦！幼教女師百萬飛了　詐團撈上億4名車代步

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記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前破獲詐騙集團，在新冠肺炎 （COVID-19）疫情期間，宣稱可以在家工作輕鬆獲利，但卻找來投資老師佯裝破解賭博網站，跟著下注絕對賺錢，有民眾單筆就被騙走上百萬元。

警方調查，35歲的解姓男子，夥同20名共犯組成詐騙集團，在新冠肺炎期間，透過臉書等社群發布「「在家工作、輕鬆獲利、避免群聚」等訊息，吸引被害人拿錢投資。

▲▼警方在4名嫌犯家中搜出4台名車，4台估計價值約上千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在4名嫌犯家中搜出4台名車，4台估計價值約上千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，解姓男子等人，先在高級社區承租套房架設機房網站，再利用散佈投資訊息以及炫富照，等被害人加入後，再告知專屬團隊破解賭博網站下注機制，只要跟著老師就考以輕鬆賺錢。

從2月開始被害人多達數百人，平均被騙金額約30多萬，有幼稚園女老師單筆就被詐騙上百萬元，初步估計不法獲利上看一億元。

▲▼警方在4名嫌犯家中搜出4台名車，4台估計價值約上千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方共計逮捕21名嫌犯，並在家中查扣名錶、名車以及上百萬不法獲利。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方在4名嫌犯家中搜出4台名車，4台估計價值約上千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方分別在雙北以及台中逮捕解嫌等21人，並查扣電腦、名錶以及名車等不法獲利，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》以及洗錢防制法送辦。

警方指出，解姓嫌犯等人從事詐騙機房，其中還查扣解嫌等4人的進口名車，4台車價值就破千萬元，且在21人住處共查扣數百萬現金。

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